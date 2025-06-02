經濟日報社論／台灣新創新氣象 打造護國群山

隨著產業創新條例修正案於4月18日三讀通過，台灣新創環境迎來關鍵轉折點。路透

隨著產業創新條例修正案於4月18日三讀通過，台灣新創環境迎來關鍵轉折點。這不僅是政策層面的突破，更象徵著台灣經濟發展策略的根本轉型。在全球數位經濟浪潮中，台灣正從單一產業的輝煌成就，積極轉向培育多元創新企業的「護國群山」戰略。

台灣在新創發展上擁有不可忽視的先天優勢。首先是完整的製造價值鏈，從半導體、電子製造到精密機械，台灣建構了世界級的生產體系；其次是優秀的工程師人才庫，長期培育出無數技術精英，為創新提供堅實的人力資源基礎；第三是健全的智慧財產權保護環境，讓創新者能夠安心投入研發。這些環境也孕育出四家海外獨角獸企業--Appier、91APP、GOGORO、Perfect Corp.，它們不僅在國際市場上嶄露頭角，更為台灣新創生態系樹立了成功典範。

當前，我們正身處以人工智慧、區塊鏈、雲端運算、大數據分析為核心的數位經濟新時代。面對全球化競爭加劇，以及「去碳化」、「數位轉型」、「供應鏈重組」等國際趨勢，台灣必須加速從傳統代工模式轉向創新驅動的發展路徑。

我們不能僅止於單一產業的輝煌，而是要從「台積電之後」的思維中找到新答案：打造多元化的創新企業群，形成新時代的「護國群山」。這種轉型不僅是經濟策略的調整，更是對台灣未來競爭力的重新定義。

全球新創投資在2021年達到歷史高峰後，受資本寒冬影響，2023、2024年投資金額出現下滑。然而，台灣卻在這波逆境中展現驚人韌性，不僅未受國際資本縮減衝擊，反而實現逆勢成長，從2015年的8.4億美元躍升至2024年的27.9億美元。

截至2024年，台灣新創企業已達9,583家規模，並擁有95處新創基地與83間加速器。雖然在本土獨角獸數量上仍有很大的努力空間，但這些數字背後代表的正是蓬勃發展的創新能量。

台灣新創的國際化程度也在快速提升。從服務領域的多元化發展--涵蓋硬體、健康醫療、媒體娛樂、食品餐飲等各領域--到企業積極參與國際展會、建立海外據點，台灣新創正以「Startup Island TAIWAN」品牌形象走向世界舞台。

在台灣新創快速發展背後，國發基金扮演關鍵催化角色。透過多元化投資管道，包括創業天使投資方案、直接投資、與國內外創投合作的創業投資，國發基金為不同發展階段的新創企業提供全方位資金支持。

這種多層次的資金供給體系，不僅解決新創企業在不同成長階段的資金需求，更重要的是建立了完整的創新生態鏈。

展望未來，台灣已設定明確而具挑戰性的目標：到2028年，募資金額倍增至1,500億元，創造至少2萬個就業機會，打造真正的新創雨林生態系。這個願景不僅是數字上的成長，更代表台灣經濟結構邁向深層轉型。

要實現此目標，需要持續強化新創生態系的各個環節。國發基金不僅擴大專案投資規模，更積極連結大學基金、引進國際資源。國際經驗顯示，成功的新創生態系需要形成良性循環：成功創業者透過併購或IPO實現出場，然後成為下一代新創的投資人或導師，形成連續創業文化。

台灣在這方面正加速追趕，通過創新板改革和企業併購法修正，為新創企業提供更多元的出場管道。雖然台灣創業到上市櫃平均需要15年，相較於國際標準仍有優化空間，但隨著政策環境不斷完善和市場機制逐步成熟，這個周期有望大幅縮短。

正如台灣新創品牌的核心理念：「Together Go Big」。唯有政府、企業、創業者、投資人攜手合作，我們才能讓台灣在全球數位經濟競賽中占據重要地位，讓台灣新創從美麗之島走向世界舞台，為台灣的未來寫下更加精彩的篇章。