聯合報社論／國民黨糾結主席交棒，不如思考主席角色

國民黨黨中央外觀。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席朱立倫日前接受本報專訪時表示，今年九月黨主席改選時程不變，他非常期盼「順利交棒」，引發不同解讀。朱立倫是否連任？台中市長盧秀燕是否表態參選？黨內是否有其他人接手？都是熱議話題。然而，比起黨主席是否換人，對國民黨更重要的議題應該是，面對民進黨鋪天蓋地的壓迫，國民黨到底要怎麼做？

此次國民黨主席改選之所以備受矚目，在於不僅攸關明年九合一選舉和二○二八年總統、立委大選布局，更和馬上要面對的大罷免以及可能隨之而來的立委補選息息相關。雖然大罷免投票前，應不存在國民黨陣前換主席的可能性，但大罷免後的政治局勢，就非國民黨能夠預判，自也無法預先規畫黨主席要不要交棒。

大罷免後至少有兩種可能的政治新局：一是結果對綠營有利，民進黨立委席次大幅增加，甚至重新完全執政；二是大罷免失敗，立院維持三黨不過半，賴政府提前跛鴨，甚至得內閣總辭。藍營「想當然耳」的思考，是大罷免結果對國民黨不利，則黨主席下台負責；結果對國民黨有利，則黨中央維持現狀。然而如此思維，正是國民黨的最大迷思。

平心而論，朱立倫接任國民黨主席以來，雖然在總統選舉敗選，但九合一地方選戰大勝、立委選舉重回第一大黨地位，並和民眾黨穩定結盟制衡賴政府，表現雖非盡善盡美，至少也是差強人意。然而黨內外對朱立倫的攻擊始終不斷；加以台中市長盧秀燕逐漸成為國民黨參選總統的熱門人選，黨內不時有「盧上朱下」聲浪，這些都是朱立倫表態「樂意交棒」的原因。

雖然自認對國民黨付出甚多，但不可否認，以「總教練」自居的朱立倫，領導風格卻爭議不斷。首先是小圈圈的決策核心，讓他「精算師」之名總被認為是「精算自己人」；而在諸多重要戰役裡，黨中央不是集體失能，就是後知後覺。諸多法案研修疏失、議題被動，乃至於面對大罷免的輕忽，導致諸多地方黨部、連署領銜人身陷司法困境，都和中央與地方黨部、智庫、立院黨團脫不了關係。尤其國民黨雖在十五個縣市執政，卻很少出現執政縣市長一致對外、地方包圍中央的場景。縣市長和黨中央常是「一人一把號，各吹各的調」，無法發揮統合戰力。這些問題，只能由黨主席概括承受。

但主席交棒之說仍屬迷思，因為如果決策本質不改，不論大罷免結果對國民黨有利，朱立倫順利連任黨主席，或者大罷免結果對國民黨不利，主席職位交棒，對於改善目前國民黨沉痾，都未必會是加分。更直接的說，在黨主席職位不討好的情況下，強要盧秀燕接任，是鞏固領導？或是提前損耗？有商榷空間。

因此，與其討論黨主席交棒，不如思考黨主席角色。朱立倫把黨主席定位為「總教練」，還要肩負募款、黨機器運作等重任，無疑是把一黨興衰放在一人身上。既然黨機器是選舉取向，一切運作就應該是為求勝選。黨主席未必要當「總教練」，可能只要當「代理人」或「協調者」即可。過去吳伯雄擔任國民黨主席，全力協調黨內，並為馬英九製造總統勝選機會，就是最成功的例證。

在綠色執政強勢打壓下，國民黨主席乃至整個黨務團隊的角色，都不能再墨守成規。是要讓強勢黨主席掌握一切黨務，還是著眼於黨主席協調與「最大公約數」功能，讓黨內菁英透過黨務平台各自努力、甚至讓地方首長把背後民意轉化為對政黨支持，何者適合當前的國民黨，並不難判斷。