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聯合報黑白集／賽龍舟與拚戰船
適逢端午節連假，隨著聯合國教科文組織將端節列入人類非遺名錄，近年來不僅賽龍舟影像火遍全球，兩岸同場賽龍舟更是極少數未受反中意識形態干擾的交流，印證文化的根生力量，絕非政客所能阻滯。
在台灣，雙北、台南、台中、鹿港、高雄等地都有龍舟賽，吃粽子看賽龍舟，早已是人民端節生活印記；如今每年各龍舟隊，諸如「划蛋瘦肉舟」、「苦海女神龍舟」等諧音哏命名，也成為充滿台灣本土創意的新鮮看點。
在對岸，不僅連新疆、西藏都賽龍舟，還是全國運動會項目；同樣的，「廣州包租公，贏了桑拿房，輸了跪祠堂」、「廣東龍舟是救屈原，東北龍舟是陪屈原」等陸式笑話哏，更是年年傳頌。
兩岸間本該如同賽龍舟，不僅有著同屬中華文化的共同記憶，更是化異求同的起始點。如今卻是封禁兩岸交流的「賴十七條」步步落實擴大，在端節前又傳政院發函禁軍公教申領持有大陸居住證，再添猜忌。
更讓兩岸人民難過的是，近年大陸戰艦猶如「下餃子」，台灣也耗巨資拚造潛艦；又新傳美國對台軍售總額將超過川普第一任，還施壓台灣在野黨勿反對增加國防支出，以嚇阻對岸。說白了就是，台灣既被逼交保護費，又要認命當火線敢死隊。
兩岸本該賽龍舟，如今卻是拚戰船，險境如斯，孰令致之？
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