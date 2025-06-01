經濟日報社論／主權基金架構須讓國人信賴

主權基金架構須讓國人信賴。 聯合報系資料照

賴清德總統在520就職周年宣布設立「主權基金」後，行政院火速召開跨部會會議，決議將由國發會主導，召集中央銀行和財政部等單位討論，最快於6月初定案初步架構，並向賴總統報告。

本社論已經表明，原則上支持設立主權基金，但要求必須專業考量來造福全民。

對這項已被提出多年、社會對其認知仍存在巨大落差之工程，一經賴總統提出，立刻獲得部會間高度共識，耗時半月即提出基金架構，難免令人擔心其思慮難以周全。因此政府提出基金架構，以及立法內涵，必須避免成為各方爭食的利益淵藪，以免變成政治鬥爭的爛攤子。

我們之所以會要求慎重，因為賴總統談話中提及，「政府將成立推升台灣經濟發展動能的基金」，「充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場」。這幾句話看來冠冕堂皇，卻和全球主要主權基金的目標存在著微妙的差異。若國發會「錯誤」解讀總統意涵，擬出違背主流的基金架構，很可能引發無止盡的紛爭。國發會務必保持清醒，以免糟蹋賴總統的美意。

主權基金有個著名的「聖地牙哥原則」，規範基金架構應具備一些特質；最重要的原則就是是以追求最大經濟利益，沒有其他的政治或產業考量，這套原則已被至少25個國家聲明遵守。若國發會嚴謹遵守這套原則來設定我國的基金架構，相對容易被國人所信賴。

若接受該原則，主權基金應追求基金本身價值或利潤的極大化，因此必須排除其他功能，無論是產業發展或國際邦誼等，因那些都會產生扭曲，減損基金的獲利。和這點相關的，是台灣各界為何會出現主權基金的呼聲，是因目前的各種公共基金，其獲利性和透明性一直不被外界滿意，所以希望建立一個類似挪威或新加坡主權基金那樣，擁有高獲利性和透明性的基金。

台灣民眾的這種呼聲，在服膺聖地牙哥原則之下，其實很容易達成；既然排除了其他考量，純粹以獲取最大利潤為考量下，基金就可以獲得最大利潤，成為國家財政收入的重要來源。其他各種發展目標，都應用其他途徑來達成，不該和這個主權基金混為一談。

然而，細看賴總統的發言內容，無論是「運用台灣產業優勢」，還是「協同民間企業力量」，抑或是「連結AI時代主要目標市場」，其實都和主權基金追求最大利潤無關。我們不清楚這些「贅句」是因幕僚認為符合元首講話的「慣性」，還是有意預設伏筆，要拿來投資美國最新的AI產業，對美國示好。

若只是一種「慣性」的語彙，國發會千萬要有清楚認知，別拿雞毛當令箭，設計出違反聖地牙哥原則的基金。而若真是預設伏筆要討好美國，那我們可以預判，未來的主權基金將是台灣另一波向下沉淪的開始，會讓國家陷入難以脫身的內鬥泥淖，別低估人民的智慧，以為民眾可以胡亂糊弄。

此外，基金管理和投資標的是兩個最大難題。雖然新加坡淡馬錫基金投資了四成資產到國內企業，因此難說主權基金一定不能投資國內，但我國國情和新國差異極大，難用新國清廉度能做到的事來類推台灣，建議投資標的僅設定在海外。管理機構應由行事相對嚴謹的中央銀行監理。基金規模若為2000億美元，平均每年獲利6%，則每年會有120億美元或3600億新台幣入帳，是可以考慮的規模。

在美元可能式微之下，將部分美元外匯轉換為境外獲利實體資產的確是個好主意和好時機，但國發會務必謹慎從事；要趁勢立功，千萬不要造孽。