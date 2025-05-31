聯合報社論／川普的行政濫權，正式進入司法纏鬥階段

美國總統川普4月2日在白宮宣布開徵對等關稅。 （路透）

向全球揮舞美國總統權力大鞭的川普，最近連吃了兩個苦頭。其一，他要求哈佛大學停止招收外籍學生，這項禁令遭波士頓聯邦法官擋下，裁定暫停執行。其二，美國國際貿易法院廿八日裁定，川普依《國際緊急經濟權力法》（ＩＥＥＰＡ）片面大規模加徵關稅，已超越法律授權，要求十日內撤銷「解放日」關稅。但經川普政府上訴，聯邦巡迴法院次日迅即裁定國際貿易法院的命令暫緩生效，要求雙方在六月上旬分別提出辯論意見。

由此看來，川普上任後發布的各項政令及行政措施，已逐漸面臨挑戰，正進入司法纏鬥的深水區。對於深受川普排外政策所苦的國家，或者像哈佛等遭到川普羞辱和打擊的機構，應該很樂見美國司法界起而抗衡，制止川普專政所帶給各方的痛苦與不安。但狂妄如川普，當然不會輕易就範，勢必蠻幹到底。三權分立的美國，司法能否有效節制一個濫權的總統，避免他把美國拖入孤立主義的幽谷，已來到關鍵時刻。

值得注意的是，美國國際貿易法院這次受理川普關稅戰案件，主要是兩波人馬提告：一件是由五家美國小企業委託獨立機構「自由司法中心」提出，這些小企業包括了酒商、教育器材和樂器公司等；另一件，則是民主黨執政的十三個州政府共同提告。可見，川普關稅戰所衝擊的對象，不止是貿易對手國，受害者也包括美企業及人民。最可貴的是，不論企業規模多小，司法制度都提供人民一個申訴及尋求正義的窗口。

川普引用一九七七年制定的《國際緊急經濟權力法》，聲稱美國與其他國家的貿易逆差已構成「緊急狀態」，因而發布向各國課徵「對等關稅」的命令。國際貿易法院三名法官組成的合議庭則認為，ＩＥＥＰＡ雖授予總統在緊急情況下執行特定的金融交易制裁，其權力並不包括關稅。法官在判決書中寫道：與外國的貿易管制權「專屬於國會」，ＩＥＥＰＡ並未授權總統如此不受約束的權力，因此依法撤銷該法施加的相關關稅。代表提告的「自由司法中心」也指控，川普宣稱的貿易赤字既不是「緊急狀況」，也不是「異常的威脅」，總統無權實施全面性加稅。

對於國際貿易法院的判決，白宮立刻強力反擊，指控這是「司法政變」，揚言絕對上訴到底。果不其然，川普政府上訴後，聯邦巡迴上訴法院次日便推翻這項裁決，要求暫緩撤銷對等關稅。於是，關稅戰的利箭又重新架到弦上，全球又得繼續忍受這場混亂及不確定性的煎熬。

無論如何，經此一役，人們知道川普的關稅戰出現了明顯的「法理破綻」。就算他改用其他法條來強行課稅，不同的法令都有各有其條件限制。例如，若引用《貿易法》一二二條，雖可立即加徵十五％關稅，但期限僅一五○天。若採用《貿易法》三○一條，就得花時間調查，證明自己確受到不公平待遇，無法隨意予取予求。美國畢竟是個三權分立的國家，當國會的制衡效果不明顯時，司法的制衡角色就相形重要，也唯有司法能阻擋川普的行政濫權。

反觀台灣，在賴總統主政下，正不斷陷入「體制傾斜」的泥淖。剛愎無能的行政院、瀕於停擺的憲法法庭、遭大罷免火攻的立法院、渙散自肥的監察院、聽命行事的檢調、唯黨意是從的中選會，在在都破壞台灣的民主法治根基。川普好歹還高唱「讓美國再度偉大」，而賴清德治理下的台灣，卻連安定都成為奢求。面對行政院大砍地方補助款，蔣萬安已提出訴願，且看訴願機構能否公正審理。