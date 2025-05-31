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聯合報黑白集／卓榮泰借刀殺人

聯合報／ 黑白集

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表面上看，閣揆卓榮泰表現平庸，上任一年政績乏善可陳。但論心機，千萬別小覷他。最近政府總預算的攻防，他玩弄在野黨的手法，可謂神乎其技。他借在野黨的刀，砍了各地方政府廿五％的預算；在地方群起抗議下，他隨即拋出追加六百多億預算的「解方」，藉機再砍在野黨一刀。

敢這樣玩政治遊戲，最重要的本事就是要「心狠」，外加「手辣」，缺一不可。在野黨審了半天預算，聲稱是在幫人民看守荷包；但民進黨一開始哭窮，並把預算和大罷免掛勾，藍軍就招架不住了。這是心不夠狠，手不夠辣。

卓榮泰就不一樣。他大剌剌利用川普關稅戰，提出四千一百億的「強化經濟社會韌性」特別預算，立馬把被刪的預算統統要回來，包括台電的千億元補助。不僅如此，立法院要求行政院自行調節遭刪減的六三六億元預算，卓榮泰一轉身，就把這些錢全砍在地方身上。當然，刀是在野黨送的，卓揆一點也不怕沾染血腥。連南部綠營縣市挨砍最多，同志叫苦，他也沒有眨一下眼睛。

最厲害的是，在藍營首長提出訴願前夕，他突然掏出「追加預算」的絕招，作為解決之計。這下刀子又掉回藍營場子，讓他們擋也不是，砍也不是，否則就得背鍋。

卓榮泰借別人的刀殺人，還讓對方自傷七分。這等神功，只可惜沒用在治理。

追加預算 行政院 總預算 社論 民進黨 心機 大罷免 卓榮泰

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