經濟日報社論／新世界秩序 正在微妙變化中

中國大陸展現強硬對抗意志下，美國不得不退回到川普總統在4月2日所謂「解放日」發動關稅戰之前的原點。美聯社

美中瑞士第一回合會談，在中國大陸展現強硬對抗意志下，美國不得不退回到川普總統在4月2日所謂「解放日」發動關稅戰之前的原點。這一役，也意味著新世紀的世界秩序正在出現一種新可能，一種有別於美國版世界秩序之外的新版本。

傳聞的「海湖莊園協議」提案人米蘭跟川普都認為，美國當前愈來愈嚴重的三大問題：製造業空洞化、貿易逆差和債台高築，全是各國欠了美國或占了美國便宜的結果。

川普要美國再次偉大，核心目標即是讓製造業回歸美國、改善貿易逆差和減緩債務危機。於是米蘭就提出了兩套建議並為川普所採納，其一即為關稅政策。對所有國家普遍提高關稅，一為解決貿易逆差，二為驅使製造業回流，三為增加財政收入，可謂一舉三得；另一據悉為逼迫各國購買美國發行之零息長期（100年）國債，後者迄今並未公布或證實，但相信非空穴來風。若各國抗拒不買，則以關稅手段或SWIFT制裁對付，讓各國畏懼。

上個世紀二戰結束以來，美國的確通過1944年建立的布列敦森林體制為全球帶來了和平與發展。該一體制的核心內容有四：以釘住黃金發行的美元作為國際貨幣，以及建構了三大機制，即世界貿易組織（WTO）、國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（WB），分別在促進全球貿易、投資及金融穩定和全球扶貧上作出貢獻。此一體制，伴隨著美國在世界各地提供的安全保障，讓美國在當時贏得了世界各國的肯定與尊敬，亦有學者特以「美國治世（Pax Americana）」形容此一時代。

惟此一「治世」並未能維持多久。1971年8月15日，美國單方面對全球毀諾，宣布美元與黃金脫鉤，正式揭開了美元霸權肆虐全球、占全球所有國家便宜的序幕；1997年的東亞金融危機顯示國際貨幣基金不僅未助益於穩定金融，且主要是為美國利益服務，至於世貿組織也多為美國利用打擊貿易對手，一旦對自己不利，動輒以SWIFT制裁；至於利用美元霸權，大印美元，在各國製造金融泡沫，並適時割韭菜，更是為禍已久，為各國所憤怒，所謂「治世」早已漸行漸遠。

如今川普2.0當政，更在這樣的基礎上徹底地反全球化，高舞關稅大棒，還密謀以「零息百年長期美債」訛詐霸凌全球；與此同時，還威脅加拿大欲納之為美國第51州，也聲言不排除以武力侵略格陵蘭，這樣的美國，甚至以霸權形容都不足以彰顯其惡劣了。全球秩序如在此一形勢繼續發展下去，前景真是讓人難以想像。

幸虧就在此時，中國大陸崛起了，並站出來了，這讓世界各國普遍燃起了一線新希望。

在美國全面反全球化、去全球化的同時，中國大陸力推全球化，主導建立由東協十國加中、日、韓、澳、紐共15國參加的RCEP（區域全面經濟夥伴協定），此協定也對中亞、南亞及大洋洲其他經濟體開放，旨在透過削減關稅及非關稅壁壘，建立統一市場的自由貿易協定，目標在2030年各成員國之間降至零關稅。

今年3月17日，中國大陸宣布數字人民幣跨境結算系統接入東協十國及中東六國，全球38%的跨境貿易支付自此繞開了惡名昭彰的SWIFT及美元霸權。此外，中國大陸主導構建的上海合作組織及金磚國家組織，成員國均在持續擴容之中，還有一帶一路，相關的附設銀行亞投行（AIIB）及金磚新開發銀行等也都起到了類似原世界銀行及亞洲開發銀行的作用。要言之，中國大陸當前之作為，其內容已相當接近於一個中國版的布列敦森林體制，甚至其品質（如數字人民幣及零關稅等）更優於上世紀美國主導的美國版。

新世界秩序何去何從，看來走勢已愈來愈清晰了。