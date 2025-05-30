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聯合報黑白集／陸配們，有人需要你很壞
民進黨北市議員許淑華舉報，有中國女子在校外拍攝學童上下學。劉姓陸配對警方解釋，對岸網友好奇台灣人日常生活，因此在抖音開直播賺流量。
當街拍攝路人，可能侵犯肖像權；對象未成年，可能涉及《兒少法》。由於拍攝者來自對岸，台派網紅立刻浮想聯翩：有人推測，共軍在評估未來攻擊這些學校的方式，並可用來駐兵。有人警告，標註學校的出入口、禮堂及各個地點，是為俘虜我官兵子女，動搖我軍心，攻台便事半功倍。甚至還有「抓小孩摘器官」或「準備破壞大罷免投票」等臆測。
這些天馬行空，暴露的是對現實的無知。在網路與衛星影像時代，學校等建物的位置格局，手機上即一清二楚，何需特意派人到門口拍攝？共軍登台，不先去對付國軍，卻到學校抓學生當人質；這樣的「創意」，恐怕只有五年前向澳洲媒體自稱是中共間諜的王立強，其吹噓的「豐功偉蹟」可相比擬。
進一步說，發表或轉傳類似言論的人，未必真的常識不足。難以言說的因素恐怕是，看著自己支持的綠色執政左支右絀，內政外交乏善可陳，賴總統身兼黨主席卻公然打壓其他派系。這些綠支持者滿腔怨憤無處訴說，總算在陸配身上找到發洩口，總算有人可以恨。
陸配到底壞不壞，不重要；重要的是，有人需要他們很壞。
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