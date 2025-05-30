經濟日報社論／半導體民主供應鏈 不應單押美國

半導體示意圖。路透

台灣的科技業盛事COMPUTEX上周落幕，在輝達執行長黃仁勳再次到訪下，不但再次掀起AI風潮，也持續喚起各國對台灣半導體、資通訊等科技產業的關注。

在COMPUTEX展會的最後一日，政府也順勢舉辦了「全球半導體供應鏈夥伴論壇」，各部會共同提出賴清德總統的「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，顯示政府跨部會共同推動相關倡議的決心。

賴總統在會中指出，各國須攜手合作形成全球半導體供應鏈夥伴，包括美國、日本等皆為台灣合作的夥伴國。相關部會首長亦分別從理念相近的民主國家合作建立民主供應鏈、與台美合作等角度，前後呼應賴總統所提出的民主供應鏈夥伴倡議。

在全球地緣政治衝突、美中對抗的基調下，政府對於以半導體、資通訊科技產業為首的供應鏈布局，強調與美國等民主同盟夥伴合作，當然符合邏輯與當前產業趨勢。不過若將美國政府在川普總統上任前後對台灣的論述，例如台灣偷了美國的半導體產業，以及原本欲對台灣課徵、目前暫緩實施的高額對等關稅，再加上近期對半導體及其相關衍生產品發起的國安調查，對比於我國政府對外極力倡導台美的堅強夥伴關係，實讓人有雙方處在平行宇宙的既視感。

「民主供應鏈」當然包括美國，甚至以美國為中心作為號召。但我們要問的是：美國是否已經造成對台灣經濟安全的威脅？甚至對台灣形成所謂的經濟脅迫？相反的，被我國政府定義為非民主的中國，當然是我國政治、國防甚至經濟的風險來源，那以民主為各界稱頌的美國呢？不也正透過關稅政策，圖謀我國半導體與資通訊產業的領先地位嗎？近期更威脅要對蘋果等手機課徵關稅，以推動相關製造活動回到美國國內。

當我國倡議要與包含美國在內的國家（其實就是美國）形成民主同盟時，甚至要配套地成立國家主權基金投資美國時，執政者恐怕不能一股腦地將所有希望、資源投注於單一國家，卻沒有風險管理的配套措施，甚至沒有容納不同觀點的空間。同時，全球具有潛力與台灣發展供應鏈合作夥伴關係的國家，無論是否被定義為民主國家，也絕對不是只有美國一個。

因此，當我國在半導體與資通訊產業的優勢上，對外積極倡議民主供應鏈夥伴或同盟時，更應該要從國家經濟安全的角度全面思考。首要之務是識別如美國等經貿往來密切、高經濟依存度與產業依附性的對象國，其政策變動對我國經濟與產業可能帶來的風險，並且提前進行風險管理。其次，我國應將政策資源更廣泛地擴及其他國家，如歐洲、日本、南韓及東南亞國家，創造多元結盟的彈性空間，避免市場與供應鏈過度集中於單一國家。

最後，仍不得不提及我國還存在另一個角度的經濟安全風險，就是刻意忽視中國大陸市場，政府方面恐怕已經放棄與中國的互動。此種思維也反映在所謂的民主供應鏈倡議中，僅將中國大陸當作威脅，而排除在外。但此舉無疑自斷一臂，縮減我國國家策略彈性運作與制衡的空間，對維持我國經濟與產業供應鏈的穩定，並非最有利。

在COMPUTEX期間各界一片看好AI與半導體產業前景之際，政府順勢推出民主供應鏈夥伴倡議，從正面來看，對於凝聚國內產業信心與國際供應鏈夥伴關係，應具正面意義。但另一方面，時值美國與各國進行關稅談判，相關進展一夕數變，各界仍應謹慎識別，對我國所帶來的經濟與產業安全風險。在國家政策上，也不應一頭熱獨押美國，既然目標是建立全球夥伴關係，建議仍應多點、多元布局，創造對我國更有利的全球供應鏈環境。