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聯合報社論／「旗魚人」怎能比李俊俋的貴氣狗

聯合報／ 社論

監察院秘書長李俊俋，最近遭爆料用公務車接送愛犬美容，還把公務車當成Ubereats為自家送餐。 圖／聯合報系資料照片
監察院秘書長李俊俋，最近遭爆料用公務車接送愛犬美容，還把公務車當成Ubereats為自家送餐。 圖／聯合報系資料照片

因預算遭刪而聲稱監察院「買不起衛生紙」的監院秘書長李俊俋，最近遭爆料用公務車接送愛犬美容，還把公務車當成Ubereats為自家送餐。李俊俋承認，自己思慮不周，已自請處分。在野立委則痛批，監察院職司官箴，以他這種行徑，監院日後有何立場要糾彈百官？他應知所進退。

將公務車用於接送親屬、購物、處理私務或借給他人使用等，都是明確禁止的行為，何況是接送「寵物狗」美容。對比李俊俋日前疾言厲色稱監院「連衛生紙都買不起」，如今卻拿公務車接送愛犬，前後落差未免太大。李俊俋曾呼籲監委，「柴米油鹽樣樣少，監院風骨不打折」，要求大家「共體時艱」，甚至希望監委「共搭公務車」查案。誰料，監委的風骨，被他的寶貝狗事件輕輕一碰，就徹底露餡了。

由於這場尊貴狗風波，人們才發現監察院正副首長公務車數量竟然高達廿九台，比行政院還多。監察院長陳菊因病，長期無法執行公務；一個功能不彰的監察院卻闊氣養車，於情於理都說不過去，也說明立法院大刪監院預算也只是「剛好而已」。尤其，私用公務車，除要追究行政違失責任，還可能涉及刑法的公務員「假藉職務上之機會詐欺得利」罪。原因是，派車需有派車單，非公務使用極可能會觸犯「登載不實」，這並非李俊俋一句思慮不周所能帶過。

監察院曾因秘書長陳豐義未依《檔案法》銷毀檔案，監委自行調查並通過彈劾，創下監委查辦自家人的紀錄。正因有此前例，監委應就李俊俋失當行為進行調查。如果監委們對此假裝看不見，更證明監察院這個機關應該廢除，沒有繼續存在的價值。

會護短的，豈止監察院。賴清德執政後，獨立機關都自廢武功一味瞻望上意，大法官成為幫賴總統圍事的機關。中選會則搖身變成民進黨的「附隨組織」，對藍綠罷免連署採取兩套標準，並越權裁定「反廢死公投」不成立，主委李進勇更配合檢調指控在野黨是「組織性犯罪」。司法檢調機關更是傾力查辦藍營「罷綠」連署，大肆收押藍營黨工，嚇得連署罷綠義工止步不前。「綠能你不能」，已成為民進黨執政的判準，配合當道的立馬升官領賞，更激勵檢調「勇於辦藍」。

獨立機關如此墮落，行政機關更是偏頗及雙標掛帥。環境部長彭啓明竟然發表「移動汙染源已高於固定汙染源」的謬論，要大家別再說「用肺發電」，為火力發電「漂白」，到了無知當有趣的地步。同樣的，總統府和行政院各部會為了幫大罷免添柴火，不斷表演各種政府「鬧窮中」的怪象，諸如總統府的憲兵「即將沒飯吃」、外交部「沒錢印護照」等。這不止是一個不想做事的政府，它的造謠本事，已到了讓民眾智慧感到羞愧的地步。

對於走鐘的監察院，行政院倒亦步亦趨地配合。監委認為，過去的國情簡介對漢、番兩大族群的論述壁壘分明，不利族群平權，建議內政部調整。行政院的回應是，因目前僅原住民和外來人口需要登記，其他族群「全數歸為漢人與事實不盡相符」，因而把原來的「漢人」全部改稱為「其餘人口」，如此一來，台灣九十六％的人都成了「其餘人口」。九成六民眾變成多餘人口，正是賴政府的獨到眼光所致。

政院辯稱，此舉並無「去漢化」考量；但多數民眾看不下去，以諧音自嘲是「旗魚人」。從不尊重多數民意的賴政府，如今讓「旗魚人」們看到庶民比不上綠官的狗嬌貴，還能期待失能的監院能為「旗魚人」爭公道嗎？

賴清德 行政院 社論 監察院 民進黨 李進勇 李俊俋 彭啓明 大罷免 其餘人口

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