經濟日報社論／巴菲特寫傳奇 誰來傳承理念

「股神」巴菲特。美聯社

94歲的巴菲特（Warren Buffett）5月初宣布，年底將卸下波克夏集團的執行長工作，雖仍留任董事長，但不會在波克夏2026年股東大會登台，而將由他的接班人亞伯（Greg Abel）代替。

波克夏總部位於美國中西部內布拉斯加州寧靜的奧馬哈，而不是節奏飛快的紐約市，平常沒有什麼觀光客，但是在一年一度5月初的波克夏股東年會，卻有如搖滾樂迷盛會，今年參加的股東達2萬人。過去大家最期待的，就是巴菲特最後現身，接受粉絲膜拜，扮演智慧老人的角色，替混亂動盪世界指點迷津，但這已成絕響。

多年來人稱「股神」的巴菲特活成美國一頁傳奇，他執掌波克夏60年以來，親身經歷了20餘次經濟危機，公司股價從19美元提升至約65萬美元，市值增長達到驚人的5.5萬倍，年收益為19.9%，遠超標普500指數的10.4%。

雖然受到巴菲特退休影響，股價略跌，但波克夏的市場價值高達1.1兆美元，巴菲特對公司的承諾「堅定不移」，有生之年都不會賣出波克夏的1股股票，並在離世後會將所有股票投入慈善信託。

與巴菲特同時代的人所剩無幾了，終身企業夥伴孟格雖然比他年輕六歲，已經過世，大他四歲的聯準會主席葛林斯班，雖還活著，但早已不問世事，媒體鉅子梅鐸，台積電創辦人張忠謀，比他小一歲，也都進入退休生活。

但巴菲特比他們都要忙，因為他的工作是投資，必須時時注意各行業與總體經濟的動態，他日復一日的上班，看大量公司財報，近日他在訪問中強調，退休後不會待在家裡追劇，仍然會到辦公室上班，「如果市場恐慌，我仍然派得上用場。」

他不是幸災樂禍開玩笑，而是真的在等待市場失誤，等待下次進場的時機；波克夏的現金儲備目前高達3,480億美元，創歷年最高，實力超過多個國家GDP。前幾次股市危機爆發之前，巴菲特都未卜先知減持多檔股票，現金持有比例都很高。如今，他再度把這些現金約90%都買了美國短期國債，可以隨時變現，他最近公開批評貿易戰，擔心美國財政赤字，似乎都在為某種危機做準備。

這些年來，最讓大家津津樂道的是，華爾街與巴菲特所代表的投資理念，背道而馳；華爾街的投資客，強調的是短期回報，基金經理人面臨季度甚至月度的業績壓力，所以必須不斷以套利與槓桿，甚至順應市場操作，追求營利。

但是巴菲特所堅持的，卻是買入優秀企業的股票，耐心長期持有，不輕易出售，靠著對有價值企業的信心，與市場對作，可以說，巴菲特玩的是馬拉松，而華爾街則更像是百米衝刺。

誰會是下一個巴菲特？最明顯的答案是現在接班人亞伯，畢竟他已經在波克夏25年，他也在巴菲特身邊學習多年，可是大家都懷疑亞伯有沒有巴菲特的智慧與決斷，經濟學人就以「巴菲特替他的接班人創造了3,480億美元的難題」為標題，點出現在波克夏滿手現金的尷尬。

在巴菲特宣布卸下執行長職務的同一周，潘興廣場資本管理公司（Pershing Square）宣布投資9億美元取得霍華德休斯46.7%的股份，創辦人比爾．阿克曼（Bill Ackman）宣布仿效巴菲特60年前開創的經典模式，將霍華德休斯控股公司打造成一個多元化控股集團，可是阿克曼絕對不是巴菲特，他以激進投資聞名，專注於尋找那些有巨大潛力但經營不善的公司，投資成為重要股東來施壓，促使公司改變經營策略，他的這種投資方式，常有爭議，與巴菲特的穩健投資完全不同。

或者我們該問的問題是，現在的世界經濟與美國股市，有沒有讓下一個巴菲特能夠立足發展的環境？這才是巴菲特留給我們大家的問題。