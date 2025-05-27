聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／更大的民主又來了！
立法院通過「反廢死」和「核三延役」公投提案，其中「反廢死公投」迅即被中選會駁回。中選會扮演民進黨打手已不新鮮，但連立法院決議都駁回，倒是頭一遭。所謂「獨立機關」，徒留笑柄。
中選會駁回該公投，理由是「判處死刑一致決」是憲法法庭的判決，立院公投提案違背此判決，「不符合公投法重大政策創制或複決」。中選會還無法找法，說基於該會組織法，中選會有權「依法決議」公投案成立與否。
然而，二○一七年民進黨大修《公投法》，重點之一就是主張「公民投票實質內容，不應受政府行政機關審查」，因此廢除「公投審議委員會」，取消行政部門對公投案的「實質審查」權力。莫非，廢除「公投審議委員會」後，其權力即由中選會自動接收？無論從任何角度看，公投案是否違憲，中選會都無權置喙。
更諷刺的是，當年提案修公投法的民進黨立委，包括現任副閣揆鄭麗君、高雄市長陳其邁；連署人則有現任副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、台南市長黃偉哲等人。昔日反對行政審查公投案，如今卻放任中選會沒收公投，不惜自己打臉自己。
中選會甘當打手，主要是忌憚「反廢死公投」對民進黨造成殺傷力。說穿了，除了大罷免，用違法濫權手段沒收公投，也是賴總統所謂的「更大的民主」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言