經濟日報社論／非核家園與經濟發展的危機

非核家園與經濟發展的危機。圖／聯合報系資料照片

2025台灣已經落實「非核家園」，成為國家政策，但我們是否真正想清楚了它對台灣未來經濟發展的深遠影響？如今回望，不難發現這場能源理想主義的實驗正逐步將我們推向危機邊緣。經濟壓力日增、空氣品質惡化、投資信心下滑，甚至動搖了台灣科技產業的競爭根基。當執政者高喊「2050淨零排放」、「綠能轉型」等口號的同時，卻在現實中讓火力全開，煤煙沖天，諷刺莫此為甚。

最迫切的問題是電力結構的失衡，根據最新資料，台灣超過八成的電力來自火力發電，夜間甚至超過九成五。核電除役之後，包括高雄大林與興達、中火等燃煤機組緊急啟動，台電不僅「偷偷」重啟老舊設備，還對外宣稱空氣品質「並未惡化」。這樣的矛盾與掩蓋，反而坐實了「非核家園不缺電」只是美麗的假象。

而在經濟層面，能源不穩問題已經對台灣產業造成實質影響。特別是半導體與AI等高科技產業，其電力需求持續上升，對穩定電力供應的依賴不可或缺。輝達執行長黃仁勳就曾直言：「沒有能源要怎麼成長？AI產業根本不會存在。」他呼籲台灣應投資包括核能在內的多元能源體系，不應對任何能源形式進行政治性汙名化。這番話不僅是對賴政府能源政策的當頭棒喝，更反映產業界對能源現實的深度焦慮。

事實上，拒絕核能已非全球主流。在美國，川普已簽署行政命令推動核電成長，並精簡核能設施審查程序。歐洲與日本也紛紛重啟核電計畫，視其為因應能源危機與達成減碳目標的關鍵選項。唯獨台灣，在能源高度仰賴進口、電價必將上漲的情況下，仍固守「非核家園」神主牌，不惜代價維持政治表象，導致經濟競爭力與民生品質同步受損。

這項錯誤政策所帶來的連鎖效應正在發酵，中部、南部居民飽受空汙之苦，癌症發生率不降反升，甚至被諷為「用肺發電」、「用命發電」。市長與環保團體紛紛抗議燃煤機組復啟，卻又無可奈何，只能寄望中央「妥善調度」。連基本的電力需求都如此拮据，談何綠色轉型與經濟發展？

綠能的理想，原是值得追求的願景，但若政策制定者無視技術與市場的限制，一味進行政治操弄，結果只會是「拚命發電」卻「拚不出希望」。目前再生能源的成本依舊高於核電，且具有間歇性與不穩定性。台電的財務早已陷入虧損，面對日益攀升的購電成本，只能在核能與燃煤發電之間「選擇毒藥」。

即便核電的未來仍須解決核廢料與地震安全問題，這並不代表台灣應該完全封殺核能選項。現代核電技術已大幅進步，國際上廣泛應用小型模組化反應爐（SMR）等創新設計，提高安全性與彈性。相較之下，台灣卻仍困在1980年代的反核思維，無法展現符合當代科學與全球潮流的政策前瞻性。

在這場錯誤的能源實驗中，最終埋單的是誰？是企業主，因電力不穩導致產品報廢與投資撤離；是勞工，在產業外移下失去就業保障；是中產階級，承擔上漲的電價與稅負；是弱勢族群，在空汙肆虐中被邊緣化。

要走出這場能源與經濟雙重危機，台灣的政策制定者必須從根本上改變思維。放下意識形態的包袱，以多元能源策略為基礎，重新評估核能的角色與可能性。唯有如此，台灣才能真正實現能源轉型與經濟永續雙重目標，避免在全球競爭中失去立足之地。

畢竟，「沒有能源，要怎麼成長？」黃仁勳的這句話，不只是對政府的提醒，更是對所有台灣人民的警醒。當我們用政治信仰堆砌政策金字塔時，別忘了基礎是來自產業、電力與人民的真實需求。願我們不要在耗盡最後一度電、最後一口氣時，才悔不當初。