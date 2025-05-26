經濟日報社論／行政院亂刪一般補助 情理法都站不住腳

行政院長卓榮泰。聯合報系資料照

行政院於4月底通知地方政府，由於114年度中央政府總預算遭立院通案刪減，行政院須自行調整刪減數636億元，將對114年度各縣市政府之一般性補助款改列為「未分配數」（亦即緩撥），引發地方政府惴惴不安。

未料5月中，行政院又發函給地方政府，以自行刪減「有困難」為由，直接刪除一般性補助款636億元，占原編列總數2,501億的25%，對財政困窘的地方政府雪上加霜，尤其已無舉債空間的農業縣，更受到劇烈衝擊，引發地方政府的強烈反彈以及輿論譁然，讓朝野對峙的政治情勢更趨嚴峻。

首先，賴政府應當知道，補助款乃憲法基本國策的147條所規定，中央為謀地方政府間的經濟平衡發展，應予地方的基本財政權。依據財劃法30條，主計總處訂定的「補助辦法」，將一般性補助款定位為彌補統籌稅款不足的功能，成為地方政府仰賴的重要財源。也因此，主計總處對一般性補助施以高度的「財政紀律監理」，限定於地方的基本財政收支差短與教育、社會福利及基本設施等四種用途，以免地方政府用於不當的支出上。主計總處此次任意刪減自己編核的一般性補助款，是地方財政史上前所未見的冒失突兀，更顯然牴觸憲法。

其次，補助辦法中「正面表列」中央「得刪減補助款」的情形，包括中央得限定支用範圍或優先項目；對地方預算、開源節流進行監督及考核；預算籌編應依財劃法、地方制度法或行政院訂定之預算籌編原則辦理等。地方如違反上述任一規定時，中央即得予以「扣減」一般性補助款。此次行政院以「行政院自刪困難」作為大刪一般補助款的理由，根本就是違反主計總處自己訂定的補助辦法，帶頭破壞財政紀律。

何況，所謂的「自行刪減有困難」，也禁不起數據事實的檢驗。賴政府首次編列的114年度總預算，歲出高達3.13兆，和蔡政府首編的106年預算不到2兆元相比，就多了1兆1千億，也比113年度成長了16%，是近年來膨脹最快的預算。立法院實際只刪減6%，最後歲出仍是史上最高的2.9兆多元，比上年度增加了將近1千億。行政院要刪的636億，僅占總預算的2%，根本沒有窒礙難行的問題。

而且，立法院統刪項目都指明為各部會的差旅、水電、媒體宣導費等非必要，甚至浮濫、浪費性的支出，符合主計總處訂定的「預算籌編原則」，包括各項消費支出應力求節約，本緊縮及節能原則確實檢討；財政健全與經濟成長兼籌並顧等，等於協助主計總處把關。刪減項目並沒有任何一項涉及一般性補助款，行政院竟將預算被刪轉化為政治操作，轉嫁給無辜的、財政處於劣勢的地方政府身上，一砍就是見骨的25%，實在是匪夷所思。

此外，主計總處早在去年預算送請立院審議前，就和地方商定補助額度，中央已編為補助款支出科目，地方也對應編列補助收入，經議會三讀通過而成為法定預算。行政院事後溯往刪減，明顯違反誠信承諾。114年度一般性補助款刪減後僅剩1,865億，比113年度還少了438億，更違反3月底總統公布生效的新財劃法的規定：「中央給予地方之一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算編列數。」

總之，行政院此次史無前例的、大刪承諾出去並成為法定預算的一般性補助款，違反憲法、財劃法和預算法、補助辦法，殃及無辜的地方政府，尤其是弱勢基層民眾的低收入戶兒童及就學生活補助、中低收入老人津貼、身心障礙者補助、弱勢兒童及少年生活扶助、學生午餐等。賴政府小題大作，在情理法上都站不住腳，政治鬥爭殃及無辜，恐遭民意反噬。