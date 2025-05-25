聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／台積不想跪，賴政府呢？
美國商務部擬對進口晶片加徵關稅，台積電致函，亮出加稅就「慢慢蓋」亞利桑那廠底牌，「不續跪」聲明震撼業界。不禁讓人民感慨：護國神山如此硬氣，賴政府呢？
台積電這份長達八頁的意見，重點包括台積在美設立先進製程產能及投資，有助美國出口成長、經濟安全、解決貿易失衡…，因此應豁免關稅，並拋出加速基礎建設審批等政策建議。相較川普一夕數變的關貿政策，台積電的回應，論述完整，有理有據。
事實上，從川普「解放日」對全球發動關稅戰迄今，各國已愈看愈明白，川普所謂「讓美國再次偉大」，根本就是沉迷於過往美國強大的經濟軍事實力，幻想能再次以威逼手段盤剝弱小。
也難怪，除了越南一度「搶頭香」掛號、印度迫於印巴衝突壓力傳對美讓步，就屬賴政府跪姿最華麗，不僅早早奉上全面加碼投資，沾沾自喜列為優先談判梯隊，更急著釋出「脫中入北」經貿戰略，卻連已經和美國談了什麼，都不敢告訴人民。
川普談及美中關稅談判，竟冒出「對統一與和平非常有利」，顯然心知肚明美中實力已面臨黃金交叉，「棋子」台灣隨時可能成為川普「棄子」。唯獨賴政府不察世局變化，側翼青鳥動輒出征「疑川」者，抗中大罷免更玩上癮，俗諺「蓋頭鰻，不知死活」，此之謂也！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言