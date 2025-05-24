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聯合報黑白集／統刪惡鬥，懲罰人民
賴政府上台周年，行政院上演「小蛋糕」裝窮秀，被批評演很大，但官員至少有甜頭可吃，苦果卻留給人民。近日政院施出統刪地方預算狠招，「以牙還牙」報復藍白聯手刪減總預算浪費項目，這已不是政黨鬥爭，而是拿全民的生活與未來祭旗。
立法院刪減中央政府總預算，行政院就統刪中央給地方的一般性補助款廿五％，這刀無差別砍向各縣市人民。但一般性補助款明明在立院一毛都沒刪，中央竟違法亂紀，為了鬥在野黨不惜虐待地方民眾。
執政的民進黨動員官員違反行政中立，進行大罷免宣講，一轉頭繼續喊窮，大砍地方補助款。統刪懲罰的是民間社福機構，但對側翼網軍的預算毫不吝嗇；砍的是長照、社區建設與基層醫療，卻要花冤枉錢改掉全台中正路路名。
更陰險的是，這齣政治劇碼的下一幕已悄悄鋪陳好。統刪地方預算是想讓人民把帳算在在野黨頭上，再點一把大罷免柴火，試圖奪回立院主導權。若成功，民意制衡將蕩然無存，權力更加壟斷，無人能擋。
政黨再怎麼鬥爭，都不該苦人民。民主制度本該互相制衡，在野黨監督政府天經地義，只因在野黨刪除浪費的預算，執政黨就對百姓下重手，證明執政者心裡根本沒有子民。有錢給側翼、沒錢顧民生，又懲罰人民、嫁禍在野，真當大家傻到看不懂？
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