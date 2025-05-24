經濟日報社論／主權基金應專業考量 造福全民

賴清德總統於5月20日就職周年宣示，政府要成立主權基金。聯合報系資料照

賴清德總統於5月20日就職周年宣示，政府要成立主權基金，以打造國家級的投資平台。此次成立主權基金由行政部門主導，因而較兩年前由立法院提案更具可行性，但是在野黨存有疑慮，認為是政府為了向川普示好，為投資美國做準備；因此立法院未來審議的重點則在基金的財源、規模以及監督機制上。

主權基金的財源常來自天然資源收入、退休金、財政盈餘或外匯存底。我國無天然資源收入，而目前勞保、勞退及退撫基金等社會保險基金約投資一半於國外資產，已具「類主權基金」性質。因此，我國成立主權基金的財源，只剩財政盈餘及外匯存底二種選擇。

不過，財政盈餘具規模小及不穩定的缺點。從2021至2024年，各級政府每年財政盈餘的總合介於3,860億元至5,289億元間；然而，這些盈餘依法須優先償債。例如，中央政府於2024年以盈餘中的1,358億元償債，因此，剩餘財源有限。而且，近四年我國持續出現大量財政盈餘屬特例。在2019年時，財政盈餘只有830億元，而在2020年時，甚至出現223億元短絀。所以，財政盈餘無法成為主權基金的可靠財源。

由此推論，政府要設立具一定規模的主權基金，最重要的財源是外匯存底。截至今年4月底，我國外匯存底為5,828億元，是目前全世界最大的主權基金─挪威退休養老基金（Norway GPFG）規模的三分之一。成立主權基金的目的，在追求基金的長期投資報酬，因此，新成立的主權基金宜和外匯存底有所區隔。參考國外經驗，財政部可透過公債發行向民間募集資金，之後再向央行購買外匯成為主權基金的財源。雖然我國對中央政府長期債務比率（一年以上未償還公債餘額占前三年度GDP平均數的比率）設定上限40.6%，但目前實際值為25.8%。因此，中央政府有3.55兆元新台幣，也就是1,176億美元的舉債空間；此即為新成立的主權基金最大可能規模。

目前外匯存底有八成以上以美國公債形式出現。因此，我國若成立外匯主權基金，其實質意義是以其他資產替代美債。過去美債報酬率遠低於股票的長期平均報酬率，但曾被認為是無風險。不過，隨著近日穆迪調降美債評等，美債倒帳風險漸增，故符合賴清德總統所謂目前是成立主權基金的理想時刻。

新成立主權基金的理想投資組合為何？挪威主權基金在2024年底的組合可供參考：股票71.4%、債券26.6%、未上市房地產1.8%，及未上市可再生能源基礎設施0.1%。這樣的組合在1998-2024年的27年間，創造出年化報酬率6.34%，高過我國外匯存底近十年的年化報酬率2.6%。不過它也曾在七個年度出現虧損，其中2008及2022年的報酬率分別為-23.3%及-14.1%。類似情況也出現在韓國的主權基金（KIC）；在2020至2024年間，其年化報酬率為 5.7%。不過，2022年的報酬率為-14.6%，而其餘四年則介於8.5%至13.7%間。這顯示，主權基金平均約四、五年會虧損一次。因此，在制定監督法規時，不宜因單一年度大幅虧損，而大幅設限其投資標的。

在2024年底時，挪威主權基金投資於63個國家的股市。例如，它投資台股88家公司的股票，且對其中41家的持股比率超過1%，包括投資台積電的持股比率為1.8%。因此，若我國成立主權基金，也可投資在美國的微軟及輝達等AI龍頭股。

最後，我國若以公司型態成立外匯主權基金，則中央銀行可扮演主要監督者的角色。例如，中央銀行可成為監督委員會、審計委員會及薪酬委員會的成員，而另外成員則可來自此基金的其他利害關係人。

目前朝野正在對一些政治議題進行攻防，杜絕政府公器私用，企盼此有利國計民生的設置主權基金提案，能啟動雙方合作的先機。