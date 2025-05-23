聯合報社論／賴清德推主權基金，響應美國再次偉大？

賴清德總統強調，當前是成立主權基金的「非常理想時刻」。 記者曾原信／攝影

賴清德總統就職周年突然提出將成立台灣@@@主權基金@@@，打造國家級投資平台。多年來，台灣不乏倡議主權基金的聲音，現在賴總統一聲令下，主權基金看來八字有了一撇，但他背後的動機與考量耐人尋味。

賴清德強調，當前是成立主權基金的「非常理想時刻」，希望透過立法成立一個由政府主導、協同民間企業的國家級投資平台，利用台灣產業優勢，進行全球戰略性投資布局，連結ＡＩ時代的主要目標市場。國民黨主席朱立倫則有善意回應，表示願意一起深入討論，但也強調需全民監督以免發生弊案。

首先應關注的，就是賴清德倉促的黑箱獨裁決策。藍委質詢發現，國發會四個月前才根據二年前跨部會議結論，回函立院強調沒必要成立主權基金。但行政院秘書長龔明鑫與經濟部長郭智輝日前赴美參加「選擇美國投資高峰會」後，賴清德就下令成立主權基金，各部會紛仰上意髮夾彎，郭智輝更明言主權基金將投資美國ＡＩ研發。外界質疑賴清德是為響應「讓美國再次偉大」，拿主權基金擴大投資美國。主權基金如此決策過程與目的，國人怎能「信賴」？

主權基金目的是透過長期、多元的投資，為國家創造更多財富，並達成多項國家戰略與財政目標。截至去年底，全球主權財富基金管理的資產總規模已超過十三點七兆美元，相當於德、日、印度三國ＧＤＰ總和，在全球金融市場舉足輕重。其中以挪威主權基金績效最佳且最具代表性。該基金以高度透明、全球分散投資和嚴格的法律規範著稱，過去廿五年的年化報酬率約六點三％，遠超過許多國家包括台灣的勞退基金。新加坡主權基金也常被拿來比較，該基金表現穩健且成為政府重要財政支柱，今年淨投資回報貢獻達二七一億新幣，大約每五元的政府收入中有一元來自主權基金。

但主權基金並非為國家創造財富的萬靈丹，而且主權基金追求高報酬，相對也要承受高風險。金融市場瞬息萬變，連挪威主權基金也曾有多次虧損紀錄，二○○八年金融海嘯即虧掉廿三點三一％。因此成立主權基金要有正確觀念，別以為只賺不賠。

台灣多年倡議主權基金一直停留在討論的層次，不外乎兩個原因：首先，錢從哪裡來？中央銀行早已表明，不宜由外匯存底無償撥用，央行建議由財政部發債、撥款或出資設立，並參考新加坡及南韓模式。其次，誰來擔任管理機構？為讓主權基金具有獨立性與專業度，理應制定專法，由專門機構負責。但其上還要有督導單位，央行多次強調不適合擔任這個角色，未來是由管理國發基金成效惹議、四個月前還反對主權基金的國發會擔綱，或是可能發債籌組基金的財政部負責，有待觀察。除上述兩個原因，還有一句沒有說出來的潛台詞是，萬一虧損怎麼辦？這個重責可沒人願承擔。

先不說台灣有沒有足夠操作主權基金的人才，以國發基金為例，投資如興及聯合再生都踩到地雷，被質疑為散財童子，立法院還在調查。國發基金與民間合資號稱「國家級投資公司」的台杉公司，除了投資績效不明顯，部分個案出現虧損，並收取遠高於行情的管理費，都遭外界批評。

成立主權基金最怕逾淮為枳，大眾關注的是，主權基金能不能為台灣創造合理收益？更令人擔憂的是，主權基金運作最重要的是專法、專人，但賴政府充斥政治酬庸任命，最怕又成了少數人上下其手，賠掉全民納稅錢的另類「國家隊」，只有美國榨乾、綠友友吃到飽。