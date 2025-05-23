經濟日報社論／台灣切入「物理AI」機會來了

AI示意圖。 聯合報系資料照

輝達執行長黃仁勳旋風來台，除敲定台灣總部位址，也在台北電腦展發表重要演講，向來關心台灣的黃仁勳特別在演講中強調：物理AI值得台灣投入發展與期待。

在全球AI浪潮持續湧動之際，一個新興方向「物理AI」正逐步浮現：讓人工智慧不只停留在資料與模型的運算層面，更進一步深入物理世界，化為能夠「看、聽、動」的具體行動體。物理AI（Physical AI）不再只是演算法或雲端服務，而是結合感測器、邊緣運算、機械控制與智能決策的跨域系統，能夠在現實環境中感知、判斷並執行任務，展現出真正落地的智慧力量。

物理AI應用潛力遠超過傳統想像，從工業製造、智慧物流、農業自動化、無人運輸，到醫療照護與服務型機器人，皆可見其落腳處。正因如此，物理AI逐漸被視為AI應用從雲端走向現場、從虛擬轉向實體的關鍵。

台灣若要在這波AI應用深化趨勢中占有一席之地，物理AI反而比純軟體AI更具切入優勢。這並非憑空樂觀，而是基於台灣現有產業結構的邏輯延伸。

台灣具備完整工業自動化與機電供應鏈。在感測元件、伺服馬達、工業電腦、嵌入式系統等基礎硬體上，已有許多指標企業長期耕耘，並與機械業聚落高度整合，形成涵蓋「機構+電子+控制」的成熟底層技術平台。相對於雲端AI所倚重的龐大算力、語言模型與平台經濟，台灣在邊緣型、任務導向型的AI裝置上更容易發揮強項。

物理AI所需的軟硬整合，正好符合台灣中小企業靈活特性。中小型機械與電子廠商雖難以投入大型通用AI平台開發，若聚焦於特定場域如智慧農業、自動倉儲、服務型機器人等，採用模組化設計則能以高效率開發應用型產品，並搶占出口導向市場。例如，南台灣已有機械業者投入智慧果園與自走採收車研發，並與國際農機廠建立技術合作，便是物理AI應用的雛型。

然而，機會背後也有隱憂。台灣在人工智慧演算法、系統整合能力與大型應用場域建構上，仍相對薄弱。尤其物理AI需要高度即時性與安全性的決策模組，其背後涵蓋強化學習、多模態感知融合、閉環控制等高階技術，這並非硬體業者單方面可以完成。物理AI應用亦經常仰賴實境測試場域，例如自駕車所需的道路模擬、智慧工廠所需的大規模場內測試環境，台灣在法規彈性與土地規模方面常有侷限，成為實證推進的障礙。

在這樣的背景下，政策與產業策略需要大幅調整。政府應優先考慮：

一、推動建立「物理AI場域沙盒」。比照金融科技沙盒法規實驗邏輯，在農業、物流、自駕等領域開放創新測試區域，結合地方產業與學研機構進行技術實證與安全規範研擬；

二、支持具邊緣運算特色的AI晶片與平台開發。物理AI多數部署於移動裝置或能源受限的設備上，低功耗、高即時性為基本要求。台灣若能結合半導體優勢，發展專用AI晶片或通用邊緣AI模組，將能進一步強化產業技術門檻；

三、推動跨域整合人才與新創團隊。物理AI需要機械、電子、控制、演算法等四大面向協同發展，科技部與經濟部應積極推動「AI+機械跨域加速器」計畫，並強化職場訓練與技術職能轉換。

在全球高齡化浪潮下，物理AI應用亦可聚焦於「智慧照護」與「高齡社會機器人」兩大方向。台灣應與日本、歐洲等先進國家合作開發照護型機器人、智能移動輔具、居家環境感測系統，打造具在地場域驗證、可國際輸出的產業鏈，不僅回應社會需求，也有機會成為輸出導向的下一波成長引擎。

人工智慧的價值不應只停留在螢幕，更應進入現實，創造行動力與生產力。台灣若能從「硬體代工島」蛻變為「行動智慧島」，掌握物理AI應用節點與整合能力，未來十年內必能迎來另一波產業轉型的契機。