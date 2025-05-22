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聯合報黑白集／消失的兩岸關係

聯合報／ 黑白集

賴清德總統（中）就職一周年，20日在總統府前廣場，以軍禮歡迎帛琉共和國總統惠恕仁（右）。 圖／聯合報系資料照片
賴清德總統（中）就職一周年，20日在總統府前廣場，以軍禮歡迎帛琉共和國總統惠恕仁（右）。 圖／聯合報系資料照片

賴清德總統就職周年談話罕見未提兩岸關係，只被動回應媒體相關提問。消失的兩岸關係，引發諸多揣測。府方人士解釋，因總統之前召開國安高層會議，就職周年前也有幾場國內外媒體專訪，已清楚向國人表達兩岸看法，所以不再特別提及。

但賴清德談話歷數一年政績與未來方向，還拋出國安情勢簡報和主權基金等亮點，可見對這場演說的重視。而兩岸是總統重要職權，兩岸關係卻在重要的執政周年談話裡消失，是因為兩岸成績單不堪聞問？或如學者所說，兩岸關係已經嚴重到不能提？

賴清德演說，中共軍演，幾乎已成兩岸規律；從「聯合利劍」演到「海峽雷霆」，屢試不爽。但國安單位專為中共製造軍演消息，卻搞得解放軍演不演都尷尬。陸委會上周又預告中共可能藉賴總統就職周年，利用軍演進行政治宣傳。這次賴清德乾脆讓兩岸關係消失，賭一賭老共演不演？

也有學者分析，賴清德可能被「外力」要求降溫，避免引起兩岸更多爭議。其實，三月賴清德界定中國大陸為「境外敵對勢力」，外媒指其動機是要爭取川普政府支持；現在美中降溫，外媒認為，不確定性讓賴清德不再提中國威脅看法。

如果賴清德講兩岸是要引美國關注，不講兩岸是要避中共鋒頭，或許關鍵都在「境外勢力」，不論是美國或中共。

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聯合報黑白集／消失的兩岸關係

賴清德總統就職周年談話罕見未提兩岸關係，只被動回應媒體相關提問。消失的兩岸關係，引發諸多揣測。府方人士解釋，因總統之前召開國安高層會議，就職周年前也有幾場國內外媒體專訪，已清楚向國人表達兩岸看法，所以不再特別提及。

聯合報社論／國安簡報是莒光教學或識讀中國威脅嗎？

賴清德總統就職周年談話表示，將指示國安團隊向在野黨主席進行重要國安情勢簡報，期望朝野政黨領袖共商國是。國民黨主席朱立倫回應，期盼賴總統親自召集國安簡報，並赴立院國情報告；民眾黨主席黃國昌指朝野政黨領袖對話早該進行，且應建立在沒有前提框架、預設立場的基礎上。民進黨則批評朱立倫不願正面回應總統橄欖枝，只想趁機操作政治鬥爭。賴總統要團結朝野，對話是第一步，但朝野缺乏互信，對話未至，先噴口水。

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