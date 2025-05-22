經濟日報社論／盤點財政改革 勞保與稅制待補強

就財政收入而言，去年稅收超徵數高達5,287億元，創下史上最高。聯合報系資料照

賴清德總統上任滿一周年，正是檢討財政、租稅政策的完整時刻。

就財政收入而言，去年稅收超徵數高達5,287億元，創下史上最高，使得最近四年稅收超徵高達1.87兆，蔡政府過去八年稅收超徵高達2.12兆元，可說是財運最好的一段時期，也使得中央政府總決算難得有三年出現「歲入歲出剩餘」。但是蔡政府同時編列了高達2.55兆元的特別預算支出，以致總決算和特別決算合計仍然連年呈現財政赤字。

政府並未將超徵稅收積極用於還債，僅勉強符合公共債務法要求的底線，以致5月9日的國債鐘顯示，中央政府累計債務已經升高至6.2兆元，比馬政府留下的5.4兆元債務，還增加了8,000多億。顯然過去八年幾乎全靠舉債的特別預算，以及撥補台電、勞保近8,000億元，將超徵稅收的財運消耗殆盡。賴政府未來應認真還債，減少債務累積，才是對後代子孫負責的最好表現。

其次，需要盤點川普關稅對財政面的衝擊。台積電對美加碼投資1,000億美元，將引發相關產業鏈外移，排擠國內投資，減少出口和就業，對未來數年的經濟成長和稅收造成重大負面的衝擊。賴總統更兩度透露將和美方從「零關稅」談起，以去年台灣自美進口465億美元，其中38%是課關稅的農漁產品、汽車、紡織品等，如果關稅降為零，將對我國農業、汽車業、紡織業等內需、傳統產業及中小企業，造成空前巨大的衝擊。

例如，根據經濟部的稅式支出評估，一旦小客車進口關稅17.5%降至零，關稅及貨物稅稅損合計413億元，加上會牽動國產車和進口車市場消長，推估稅收淨損失高達523億至600億元，衝擊8.26萬人就業。而政府必須提供產業支持及失業救濟，目前提出的930億產業支持方案，恐怕不足以支應所需。尤其，賴政府首度編列的特別預算高達4,100億元，夾帶國土安全支出1,500億元，以及撥補台電1,000億元，等於上台一年就耗盡好不容易累積的歲計剩餘，有礙財政健全。

另外，由於連年稅收超徵，政府已連六年撥補勞保基金共3,870億元，迴避勞保年金的改革壓力，已經變成財政的窟窿。最新的精算報告指出，勞保自2017年起保費收入不足支出，且逐年遞增，雖透過撥補而延後三年破產，但潛藏債務已從三年前的10.29兆，暴增為13.23兆元，平均每年增加近1兆。代表勞保愈晚改革，使得實收費率遠低於平衡費率衍生的財務缺口更加擴大，加上增加請領老年年金給付，負債當然急遽增加。

未來的財政收入，將因少子化而負成長；財政支出則因超高齡社會的來臨而快速成長，未來將無財政餘裕繼續撥補勞保。賴政府有必要拿出魄力，多管齊下改革勞保。對於將來投入職場的勞工，開始規劃「確定提撥制」。對於舊制「確定給付制」的勞工，從衝擊最小的「延後退休」，以增加保費收入、提高所得替代率做起。

此外，國防預算近年快速成長，也是一大隱憂。2025年度的國防支出4,760億元，加計特別預算、非營業特種基金，以及特別條例的國土安全支出1,500億，占GDP的比率已達3%。在兩岸關係趨向對峙、美國以「保護費」名義不斷施壓下，未來國防支出可能還會增加，不但排擠經濟發展支出，也會讓財政負荷過重。賴政府真的需要審慎檢討兩岸政策，現在就應提出具體的對策，以避免惡意螺旋造成的惡性循環。

最後，以全國稅收除以GDP計算的「租稅負擔率」，因近年稅收成長速度快於經濟成長，從2020年的12%升到2024年的14.6%，創26年來的新高，代表稅制存在一些超拿經濟成長果實、甚至有通膨稅的問題，賴政府有必要提出稅制改革的規劃，給納稅人一個合理的交代。