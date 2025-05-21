經濟日報社論／關稅談判新局勢 台灣要靈活應變

各國在面臨美國高關稅，必然會尋求其他出海口。路透

最近美國與英國達成關稅談判協議，美國還宣布美英協議將是未來與其他國家談判的藍本；而由協議內容可知，川普還是傾向走高關稅路線，台灣要有所準備。

美國對英國對等關稅為基礎的10%，但去年美國對英國還有119億美元的貿易順差；若依照川普的邏輯，美國應該對英國先降稅，但是此次美國仍大致維持10%的對等關稅，只有少數產品關稅歸零。另外美國根據國內貿易法232國家安全條款，對所有進口車輛加徵25%，連同原來一般最惠國關稅2.5%，共27.5%的關稅；此次美國對英國降為10%，車輛是英國對美國最主要的出口，算是美國對英國釋出最大利多。

美國是採取「先加後減」的策略，即先追加10%的對等關稅，25%的車輛關稅，再視貿易對手國開放程度削減追加關稅，不過減少幅度不及增加規模，反觀英國則必須調降最惠國關稅。未來英國對美國平均關稅將會降至約2%，遠低於美國仍停留在約10%的水準，美國還是占盡便宜。

此種不對稱談判模式，未來也會套用在其他國家。各國必須大幅度開放，才能換取美國降稅；而且對等關稅愈高的國家，與美國關稅差距會更大。以對等關稅高達32%的台灣為例，即使已經釋放出將最惠國關稅歸零，但迄今仍然無法得到美國大幅降稅的回應，更遑論摘掉32%對等關稅的帽子。

對等關稅主要涵蓋傳統產業，近年來由於國際競爭激烈，以及欠缺自由貿易協定（FTA）的加持，台灣傳統產業出口普遍表現不佳。未來在美國高對等關稅的覆蓋下，衝擊會更大。特別是各國在面臨美國高關稅，必然會尋求其他出海口，傳統產業的全球競爭也會更加激烈。政府目前相關的援助方案，重點應放在對傳統產業拓銷市場能力的強化。

另外，美國也根據232條款，對半導體、關鍵礦物、藥品、銅及木材等項目的調查結果，所加徵的關稅也將出爐。232條款是針對產業，與國家別的對等關稅不同。其中半導體項目是台灣對美出口的主力，未來的稅率對台灣影響重大。

美國232條款操作模式，亦是先公布稅率，各國再分別與美國談判尋求豁免。在川普第一任曾根據232條款對鋼及鋁製品加徵關稅，結果有多國與美國談判而得到豁免，但台灣當時並沒有得到豁免，主要理由是美國認為台灣輸美鋼及鋁產品原產地雖為台灣，但仍包含相當中國成分的原料。

由於美國半導體呈現巨額貿易逆差，以及美國多次表達無法接受國內半導體產業衰退的強烈立場，預估美國未來對半導體的稅率不會低，甚至還要求台灣再加碼投資美國，我方如何因應，也須有所準備。

在美國依各種名目，橫加關稅的情況下，各國雖然諸多不滿，但大多數國家仍選擇不報復，全球尚不至於走入貿易戰。但各國會加強區域合作，無論是推動全面性的自由貿易協定（FTA），或是深化特定產業合作，展現相當彈性。

在世界貿易組織（WTO）影響式微下，全球有走向區塊自由化的趨勢，這會使原有大型區域貿易協定，例如歐盟，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），甚至區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的重要性大增。

美、中兩大強權雖然暫時休兵，但未來美、中仍會長期對抗。美國對中國加強圍堵，中國也會加強與各國合作，以區域結盟來反制美國；各國也必須槓桿與美、中的關係。

未來面對高關稅的美國，走向區塊自由化的全球，多元化的區域合作，以及互築高貿易壁壘的美、中兩強權，全球區域經濟整合進入一個新的境界，除了傳統市場開放外，產業合作、供應鏈整合，以及經濟安全等議題的重要性大增，台灣也應建構新的全球戰略。