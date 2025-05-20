經濟日報社論／把握AI應用服務新戰略機遇

AI示意圖。 聯合報系資料照

台北國際電腦展5月20日登場，全場焦點再次集中於人工智慧（AI）。這不僅是產業大勢所趨，更象徵全球科技版圖正在重塑。在這場AI浪潮下，台灣是否具備掌握新一波產業紅利的條件與決心，值得社會與政府深思。

AI技術正以驚人速度擴張。日本軟銀今年3月底與OpenAI簽署高達400億美元的投資協議，使該公司估值攀升至3,000億美元，僅台積電能與之匹敵。5月12日，AI搜尋引擎新創Perplexity完成5億美元增資，估值直逼140億美元；更早之前，中國的AI公司DeepSeek僅憑一則新聞即造成美股市值蒸發達1兆美元，足見AI軟體的影響力不容小覷。

在這一波科技變革中，台灣擁有強大的硬體基礎，包括晶圓製造、IC設計、伺服器供應鏈等產業均處全球領先地位。但光有硬體仍不足以應對未來挑戰。當前AI運算的主導者為Amazon AWS、Google GCP與Microsoft Azure，早已建構出穩定的虛擬化雲端架構、品牌信任機制與全球資料中心布局。光是AWS在2024年就預計投入700億美元於資料中心建設，顯見此產業的資本門檻極高。

反觀AI應用服務領域，則是一片尚待開墾的新藍海。從產品開發到初步商業化，所需資本門檻相對低廉。更重要的是，全球目前尚未出現壟斷地位的AI應用龍頭，為新創公司與中小企業提供了寶貴的機會窗口。以資料分析起家的Palantir為例，雖具話題性與高市值，但因其業務模式需高度客製化，全球客戶總數仍不多，顯示市場空間仍極為寬廣。

投資銀行摩根士丹利預估，AI應用市場年產值將突破1兆美元。這樣的規模，足以讓台灣產業轉型升級，並在國際競爭中重新定位。從比較利益出發，台灣擁有優質人才、完整供應鏈、社會穩定及數位治理體系，若能搭配適當政策引導，有機會在全球AI產業鏈中扮演更具戰略意義的角色。

從地緣政治角度觀察，台灣亦具備相對優勢。雖然中國在AI技術上投入甚鉅，但由於其科技發展與商業應用愈加受到國際防堵與法規限制，其產品與服務在歐美市場的拓展將持續受阻，反而為台灣創造進一步對外發展的契機。

然而，這一切機會仍須政策扶植與產官學協力推動。建議政府可從以下幾個方向著手：

一、強化國發基金角色：針對AI應用新創企業，國發基金可設立任務編組，簡化投資審查流程，提供更靈活的資金支持機制。

二、釋出AI算力資源：目前在政府主導建置中，AI算力應保留部分資源免費或優惠提供予AI軟體新創，協助降低開發成本。

三、打造人才與創業友善環境：透過稅務優惠、簽證便利、跨境募資法規調整等措施，吸引國際AI人才與資金落地台灣，形塑AI創新聚落。

台灣硬體廠商已陸續布局AI應用，例如鴻海推出中文大型語言模型（LLM）、台灣大哥大引進AI搜尋引擎Perplexity，以及預計7月上市的隴華電子，推出企業專屬AI Agent服務，皆為AI應用端逐漸成形的訊號。這些努力若能獲得政策支持與資源投入，台灣完全有可能孕育出新一代如Palantir般的全球AI軟體服務標竿企業。

回顧過去，台灣在資訊、通訊、半導體等領域創下輝煌成績，如今站在AI時代的轉折點，不能再因路徑依賴錯失新機會。硬體是基礎，但軟體才是大腦，唯有軟硬整合，方能發揮最大價值。

台灣不應僅滿足於成為全球AI供應鏈的零組件製造者，更應成為標準制定者與價值創造者。未來十年，是台灣從「代工王國」走向「創新國度」的關鍵黃金期。產官學若能同心協力，立足既有優勢，擁抱AI應用創新，將有機會在全球AI版圖中占有一席之地，開創台灣下一座護國神山。