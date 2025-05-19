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聯合報黑白集／大法官別演了

聯合報／ 黑白集

立法院民進黨團日前針對「憲法訴訟法」部分條文修正案聲請釋憲以及暫時處分，憲法法庭舉行說明會。圖／聯合報系資料照片
立法院民進黨團日前針對「憲法訴訟法」部分條文修正案聲請釋憲以及暫時處分，憲法法庭舉行說明會。圖／聯合報系資料照片

藍白聯手完成憲法訴訟法修法，提高憲法法庭評議、違憲宣告門檻，民進黨聲請暫時處分。雖人數不足無法開會審理，大法官還是煞有介事開了審查說明會；虛晃一招後，很快宣布「受理此案」，絲毫不令人意外。

蔡政府完全執政，大法官也完全綠化。迄今所有釋憲案，只要涉及特定議題或政治立場，從促轉條例、黨產條例、年金改革、農田水利法、實質廢死，乃至國會改革，釋憲結果都是承襲民進黨意志。如非藍白提高憲法法庭門檻，憲訴法修法恐早被「暫時處分」或「宣告違憲」。

但儘管憲法法庭無法實質審議，大法官還是自創審查說明會。大法官們一字排開，化身民進黨守護神，質疑憲訴法修法程序。渾然忘記釋字三四二號早已闡明，除非程序明確違憲，否則國會自律自主，大法官根本不能對立法過程有所置喙。

事實上，大法官裝模作樣開審查說明會，亦非只為「受理」鋪墊，而是呼應綠營大罷免宣傳，營造「藍白違憲亂政」氛圍。只不過「綠色大法官」形象早深入人心，此番矯情，除斲傷剩餘不多的公信力，帶風向效果有限。大法官演成這樣，不如別演了。

除憲訴法，民進黨也對財劃法、總預算聲請釋憲，柯建銘預言「大釋憲大成功」。綠營指責藍白癱瘓憲法法庭，但歸根究柢，大法官自甘墮落才是主因。

釋憲 藍白 社論 民進黨 憲法法庭 大法官

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