快訊

以總理內唐亞胡揚言將控制整個加薩 白宮拒評論：會讓川普自行回應

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報社論／賴清德妄圖復辟綠色威權，憲政災難遍野

聯合報／ 社論

賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統上任一年，繳出一張全面被當的成績單。聯合報民調顯示，五成三民眾不滿意賴總統施政表現，僅三成七滿意；五成二民眾認為社會更分裂，僅百分之九覺得更團結，三成二認為差不多；四成二民眾認為政治氛圍更獨裁，僅一成四覺得更民主，三成六認為差不多。毫無疑問，這是民主政治顛覆的一年，也是憲政秩序災難的一年。

去年大選前，學界就提醒雙少數政府將面臨合法性危機與憲政困境。勝選之夜，賴清德表示，民進黨在國會選舉沒有過半，他充分理解並尊重民眾期待有能力的政府和有效率的制衡。就職時，賴清德也說要以新思維看待立院三黨不過半，這是全民選擇的新模式，期待行政立法協調合作，共推國政。這些談話顯示，賴清德是知道民眾期待並了解民主憲政原則的。

但賴清德很快背棄民眾期待，踐踏民主憲政原則。他不接受雙少數的事實與權力的限制；他下令綠委反守為攻，召喚青鳥包圍國會；他蔑視憲法分權制衡，否定國會改革，不屑和在野黨溝通，國會決議則以覆議走過場後交給綠色大法官沒收；他的傀儡內閣平庸昏昧，無視行政向立法負責的憲法規範，反而把推翻國會當重點，為大罷免助拳，為恢復威權助勢。

賴政府從府院到部會都有分工不明、職權紊亂的問題。賴清德成立氣候、防衛和健康三大委員會，破壞府院分工，侵犯政院權責。部會亂政每日上演：陸委會要教育部檢查教師政治忠誠；內政部長指揮警察偵辦在野黨首謀；經濟部長成為對美經貿談判的路人甲；環境部則淪為經濟部的小弟，衛福部長還樂看總統電爆環境部長好戲。央行收拾新青安之亂，府院卻公然踐踏央行獨立性。而中選會、通傳會只看府院臉色辦事，把獨立機關變成民進黨附隨組織。至於司法則已成政治工具，監察更淪為東廠爪牙。

賴清德撕毀民主遊戲規則，要用「更大的民主」來推翻民主，為民粹走向獨裁鋪路。民進黨罵藍白毀憲亂政，但對賴政府來說，憲政不是用來防止政府濫權，而是用來壓制在野、擴張總統威權；五院不是用來權力分立制衡，而是用來圍毆國會、掩護行政濫權。就像提名大法官不是為了守護憲法，而是捍衛民進黨政權；而大法官為執政黨圍事，干預國會自治，更是破壞憲法與憲政。

賴清德宣誓遵循中華民國憲政體制，卻把一中憲法硬拗成新兩國論；中華民國憲法規定的國家名稱只有一個，賴清德欽定國名卻有中華民國、中華民國台灣和台灣三個。賴清德強調全體國人只要認同台灣，都是這個國家的主人，他卻接受諂臣擁戴為「台灣國的主人」。他要帶領台灣「脫中入北」，信仰「一邊一國」的教育部長就編寫國家認同教材進行洗腦教育。賴清德批評對岸混淆國人的國家認同，但他卻顛覆國家定位，混亂國民認同與認知。賴清德的國家定位與方向，距離中華民國憲法愈來愈遠。

更可怕的是，戒嚴的幽靈徘徊不去，威脅著憲法所保障的人權、自由與民主。一中憲法未改，賴清德卻將「中國」定義為「境外敵對勢力」，在缺乏明確法律授權基礎下，把台灣推向準戰爭狀態；然後以反滲透為名，倒轉槍口把在野黨和異議者都當作「境內敵對勢力」，而「賴十七條」更被質疑是為戒嚴做準備。

一年來，賴政府不斷演出偏離憲政體制、施政脫軌的治國亂象。聯合報民調如實反映了民眾對賴執政的不滿，以及對社會撕裂、政治獨裁的憂慮。賴清德競選時曾說「把中華民國（憲法）當作兩岸護國神山，是給台灣帶來災難」，但他上任後扭曲中華民國憲法，無視多數統治和分權制衡的民主憲政原則，把憲政武器化，意圖殲滅在野黨，復辟綠色威權，才是中華民國與中華民國憲法的災難。（系列完）

賴政府 社論 濫權 民主憲政

延伸閱讀

影／全民叭賴、要賴下台！罷免宜蘭綠委陳俊宇LINE帳號啟動

海巡署傳共諜案 國民黨：賴政府賣台工程正務實展開

不只出現在西門町！「日本天團成員」專訪總統賴清德

國民黨發起五一九全民叭賴行動 朱立倫高喊賴清德下台

相關新聞

聯合報社論／尾巴搖狗：社運退散，側翼新寵，網紅治國

台美關稅談判，傳出賴政府擬將美國農產品進口關稅降為零，台灣農民自主行動聯盟到行政院外抗議，行政院長卓榮泰只稱從零談起是談...

聯合報黑白集／核電歸零，人才也歸零

就在ＡＩ教父黃仁勳再度訪台，且可能揭曉輝達台灣總部落腳處的同時，台灣最後一座核電機組走入歷史，這對台灣積極發展成ＡＩ科技...

經濟日報社論／對賴總統的期待…變局中重塑經濟藍圖

隨著520腳步接近，賴清德總統即將邁入執政第二年。這段期間，正值全球政經局勢劇烈震盪，從美中貿易再啟談判、地緣政治板塊移...

聯合報黑白集／大法官別演了

藍白聯手完成憲法訴訟法修法，提高憲法法庭評議、違憲宣告門檻，民進黨聲請暫時處分。雖人數不足無法開會審理，大法官還是煞有介...

聯合報社論／賴清德妄圖復辟綠色威權，憲政災難遍野

賴清德總統上任一年，繳出一張全面被當的成績單。聯合報民調顯示，五成三民眾不滿意賴總統施政表現，僅三成七滿意；五成二民眾認...

經濟日報社論／打造幸福城市 腳步別慢下來

位於英國的「生活品質研究院」，公布了今年（2025）的「幸福城市指數」（Happy City Index），在列入評比的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。