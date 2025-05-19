聯合報社論／賴清德妄圖復辟綠色威權，憲政災難遍野

賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統上任一年，繳出一張全面被當的成績單。聯合報民調顯示，五成三民眾不滿意賴總統施政表現，僅三成七滿意；五成二民眾認為社會更分裂，僅百分之九覺得更團結，三成二認為差不多；四成二民眾認為政治氛圍更獨裁，僅一成四覺得更民主，三成六認為差不多。毫無疑問，這是民主政治顛覆的一年，也是憲政秩序災難的一年。

去年大選前，學界就提醒雙少數政府將面臨合法性危機與憲政困境。勝選之夜，賴清德表示，民進黨在國會選舉沒有過半，他充分理解並尊重民眾期待有能力的政府和有效率的制衡。就職時，賴清德也說要以新思維看待立院三黨不過半，這是全民選擇的新模式，期待行政立法協調合作，共推國政。這些談話顯示，賴清德是知道民眾期待並了解民主憲政原則的。

但賴清德很快背棄民眾期待，踐踏民主憲政原則。他不接受雙少數的事實與權力的限制；他下令綠委反守為攻，召喚青鳥包圍國會；他蔑視憲法分權制衡，否定國會改革，不屑和在野黨溝通，國會決議則以覆議走過場後交給綠色大法官沒收；他的傀儡內閣平庸昏昧，無視行政向立法負責的憲法規範，反而把推翻國會當重點，為大罷免助拳，為恢復威權助勢。

賴政府從府院到部會都有分工不明、職權紊亂的問題。賴清德成立氣候、防衛和健康三大委員會，破壞府院分工，侵犯政院權責。部會亂政每日上演：陸委會要教育部檢查教師政治忠誠；內政部長指揮警察偵辦在野黨首謀；經濟部長成為對美經貿談判的路人甲；環境部則淪為經濟部的小弟，衛福部長還樂看總統電爆環境部長好戲。央行收拾新青安之亂，府院卻公然踐踏央行獨立性。而中選會、通傳會只看府院臉色辦事，把獨立機關變成民進黨附隨組織。至於司法則已成政治工具，監察更淪為東廠爪牙。

賴清德撕毀民主遊戲規則，要用「更大的民主」來推翻民主，為民粹走向獨裁鋪路。民進黨罵藍白毀憲亂政，但對賴政府來說，憲政不是用來防止政府濫權，而是用來壓制在野、擴張總統威權；五院不是用來權力分立制衡，而是用來圍毆國會、掩護行政濫權。就像提名大法官不是為了守護憲法，而是捍衛民進黨政權；而大法官為執政黨圍事，干預國會自治，更是破壞憲法與憲政。

賴清德宣誓遵循中華民國憲政體制，卻把一中憲法硬拗成新兩國論；中華民國憲法規定的國家名稱只有一個，賴清德欽定國名卻有中華民國、中華民國台灣和台灣三個。賴清德強調全體國人只要認同台灣，都是這個國家的主人，他卻接受諂臣擁戴為「台灣國的主人」。他要帶領台灣「脫中入北」，信仰「一邊一國」的教育部長就編寫國家認同教材進行洗腦教育。賴清德批評對岸混淆國人的國家認同，但他卻顛覆國家定位，混亂國民認同與認知。賴清德的國家定位與方向，距離中華民國憲法愈來愈遠。

更可怕的是，戒嚴的幽靈徘徊不去，威脅著憲法所保障的人權、自由與民主。一中憲法未改，賴清德卻將「中國」定義為「境外敵對勢力」，在缺乏明確法律授權基礎下，把台灣推向準戰爭狀態；然後以反滲透為名，倒轉槍口把在野黨和異議者都當作「境內敵對勢力」，而「賴十七條」更被質疑是為戒嚴做準備。

一年來，賴政府不斷演出偏離憲政體制、施政脫軌的治國亂象。聯合報民調如實反映了民眾對賴執政的不滿，以及對社會撕裂、政治獨裁的憂慮。賴清德競選時曾說「把中華民國（憲法）當作兩岸護國神山，是給台灣帶來災難」，但他上任後扭曲中華民國憲法，無視多數統治和分權制衡的民主憲政原則，把憲政武器化，意圖殲滅在野黨，復辟綠色威權，才是中華民國與中華民國憲法的災難。（系列完）