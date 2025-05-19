經濟日報社論／對賴總統的期待…變局中重塑經濟藍圖

隨著520腳步接近，賴清德總統即將邁入執政第二年。圖／聯合報系資料照片

隨著520腳步接近，賴清德總統即將邁入執政第二年。這段期間，正值全球政經局勢劇烈震盪，從美中貿易再啟談判、地緣政治板塊移動，到全球供應鏈重構與產業鏈重整，無一不牽動台灣的未來。作為中華民國有史以來第一位醫師出身的總統，賴清德在醫療與社福政策上頗多著墨，但從長遠國家發展的角度而言，真正能帶領台灣走出困局、贏得國際尊重與民心信任的關鍵，仍在於經濟治理的視野與手腕。

過去一年，賴總統大力推動「脫中入北」的地緣經濟戰略，意圖以「去中國化」配合美歐市場的供應鏈重構，形塑台灣在民主價值陣營的核心地位。但事實證明，這一戰略不僅缺乏明確路徑，更與實際經貿結構背道而馳。根據統計，儘管民進黨政府努力推動新南向政策、加強與美日合作，但台灣對中國及香港的出口比重仍占整體出口近三成，傳統產業、農漁產品、機械、電子元件皆仰賴大陸市場。倘若以政治立場為經貿策略指標，忽視市場實況與企業利益，非但無助於經濟轉型，反而可能將台灣推入兩難困境。

在美中近期互降關稅的背景下，台灣所處的戰略位置益發敏感。中國以「不跪」姿態成功爭取關稅大幅下調，而台灣則在尚未正式展開談判之際，便主動承諾擴大對美採購、台積電赴美投資等讓利行為，卻未明確獲取相應回報。對此，社會輿論普遍批評政府對美方談判「跪著談」，誤將外交當作單向示好，失去等價交換的原則。

即便美國財政部長貝森特稱讚「台灣的提案非常好」，但迄今尚無具體減關稅方案或優惠條件出爐。賴政府應重新審視對外談判策略，將政策籌碼如半導體技術、科技供應鏈、農業市場開放納入整體布局，建立可攻可守的立場。不該在尚未取得談判成果前，便急於展現「合作誠意」，導致談判破口反受制於人。

台灣未來的經濟競爭力，終究要靠能源政策與產業升級來支撐。賴總統上任後大力推動「第二次能源轉型」，建構「非核家園」為主軸；然而在核三廠2號機除役後，能源備載容量頻臨警戒邊緣，綠電供應尚不穩定，天然氣比重偏高也引發碳排憂慮，產業界普遍擔心此種能源結構無法支撐未來十年高端製造與數位產業的用電需求。

不可否認，台灣的半導體產業仍是全球科技核心樞紐，台積電、聯發科、日月光等企業構成「護國神山聯盟」，支撐國家出口與就業。然而過度依賴單一產業，也使國家經濟面臨風險集中困境。賴政府應加快推動產業多元化發展，以AI、生醫、綠能、高端製造與文創為重點，扶持新創企業、促進跨域整合，才能真正打造「群山並起」的經濟結構。

在經濟成長數據尚稱亮眼的同時，台灣內部貧富差距卻日益擴大。房價高漲、青年購屋困難、長照壓力沉重，使得人民對「經濟有感」的信任度快速滑落。過去蔡英文政府推行的資本利得稅、囤房稅改革多次受阻，賴政府若有決心推動財稅改革，應思考如何在不損投資意願的前提下，導入合理課稅機制，避免資本累積進一步壟斷機會與資源。

同時也應加強區域經濟平衡發展，透過產業園區再生、交通建設優化、教育與醫療資源下放等措施，讓東部與離島地區也能享受經濟成果。畢竟沒有均衡分配的成長，只會加劇社會矛盾與政經撕裂，從而弱化民主社會的穩定根基。

賴清德總統即將邁入執政第二年，人民希望看到的是一位懂經濟、有膽識、能落實改革的領導者，而非只懂政治操控與鬥雞式的操盤手。520不是慶典，而是一個提醒，提醒賴總統，真正的考驗才剛開始，人民的期待，從未離開。