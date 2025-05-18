聯合報社論／尾巴搖狗：社運退散，側翼新寵，網紅治國

2014年太陽花學運等社運風潮，民進黨順勢收割政治紅利，在2014及2016年選舉皆獲大勝，重返執政。圖／聯合報系資料照片

台美關稅談判，傳出賴政府擬將美國農產品進口關稅降為零，台灣農民自主行動聯盟到行政院外抗議，行政院長卓榮泰只稱從零談起是談判態度，卻未有具體保障承諾，更顯得農民抗議聲音的微弱。而澳洲進口豬腳接連被驗出萊劑，雖然合格，仍引發社會關注，官方態度卻異常消極，被解讀是為美牛美豬毋須標示產地試水溫。但除豬農零星抗議，卻罕見環團發聲，與馬政府時代簡直天壤之別。

事實上，過去蔡政府大舉收編社運人士擔任要職，賴政府更緊隨網路側翼起舞，將極端深綠網紅奉為「國師」，把台灣政治退化成「尾巴搖狗」，不僅撕裂台灣，更加劇社會力量的消散，中道力量已蕩然無存。

馬政府第二任接連爆發大埔案、文林苑、白衫軍、太陽花學運等社運風潮，公民團體結合民進黨產生的反政府力量，被認為是馬政府後期民調急速下滑的關鍵，民進黨順勢收割政治紅利，在二○一四及一六年選舉皆獲大勝，重返執政。

蔡英文論功行賞附隨環團，收編社運人士進入政府或國會，從詹順貴、陳吉仲、曾旭正、范雲、洪申翰等，紛紛躍為綠朝新貴，表面上是廣納民間力量，實則削弱了公民運動。果然蔡政府八年執政，儘管諸多作為違反在野時高舉的環境價值與政策理念，包括硬推三接、黑箱開放萊豬、延宕礦業法修法等，一再背棄昔日併肩作戰的街頭夥伴，但公民團體卻不再抗議，只剩極少數民團堅持發聲。

民進黨執政後社運「消音」，固因蔡政府的攏絡而自我繳械，但外界更發現，許多曾高舉環境正義大纛、高喊食安不可妥協的民團，原來不過是將環保及食安運動當成反國民黨的包裝紙。以賴政府二月間粗暴強過四接環評為例，除少數在地民團抗爭，環團一片靜默；過去反國光石化大將、彰化環保人士蔡嘉陽感慨，許多昔稱環保人士者，已不顧守護環境的核心價值，淪為配合政府意志，但從事環境運動的人不該有政治意識形態，否則就是雙重標準、價值觀錯亂。

賴政府一方面延續蔡政府收編策略，讓社運退散；一方面縱容網軍側翼，甚至出現「網紅治國」。賴政府抗中鷹派當道，對外衝撞兩岸現況，對內祭出賴十七條，緊縮兩岸交流、打壓言論自由，更結合側翼團體，將異議者一律打成「中共同路人」。連一群關注社會安全網的家長團體於母親節前夕上街聲援剴剴案，竟也遭抹紅。過去一年來，台灣已被民進黨操作成「非綠即紅」的兩極社會，暴戾之氣無處不在。

更荒謬的是，賴政府將深綠網紅奉為上賓，國政治理唯網紅是從。網紅誇張稱台灣十多萬人領有對岸身分證，賴總統隨即回應「免錢的最貴」，自由不能折現，內政部風風火火展開清查，部長劉世芳立刻公布「查到兩人」。教育部長鄭英耀宣布封殺廣州暨南大學等「統戰三校」、移民署驅離談論武統的陸配，甚至銓敘部配合陸委會要求公務員具結無大陸身分證的忠誠調查，都是網紅檢舉指導之功。深綠網紅儼然上位成賴政府「國師」，官員自甘受其指揮，賴政府淪為尾巴搖狗。

賴政府放任網路側翼霸凌異議者、製造仇恨，讓原已微弱的社會力量更加頹圮，少數仍堅持理念的社運團體，也因現下台灣社會毫無理性及限縮言論自由，動輒就被貼上標籤，多選擇噤聲，進一步導致公民力量的潰散。恣意擴權的賴政府還以尊重公民團體之名推動大罷免，鏟弱反對黨的監督，如今又少了社會力量的制約，民主已成風中殘燭。（系列七）