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聯合報黑白集／忘了自己是總統

聯合報／ 黑白集

世壯運在台北大巨蛋開幕，副總統蕭美琴（左）與會向選手揮手致意。 記者曾原信／攝影
世壯運在台北大巨蛋開幕，副總統蕭美琴（左）與會向選手揮手致意。 記者曾原信／攝影

世壯運昨晚在台北大巨蛋揭幕，今年總參賽人次逾四萬，是迄今在台舉辦的最大型國際賽會。但這場讓台灣在全球露臉的體壇盛會，賴清德總統卻以「國政繁忙」為由不出席，再次印證其雞腸鳥肚性格，貶損國家利益亦在所不惜。

世壯運主辦方二月即邀請正副總統參加，府方直到兩天前才說總統不克出席。不料北市府宣布輝達創辦人黃仁勳擔綱世壯運聖火手，總統府又急忙通知副總統蕭美琴會出席。黃仁勳才陪同川普現身阿聯宮殿，隨即趕來台北。在台美關稅談判的關鍵時刻，賴清德卻錯失與黃仁勳同台互動的機會。

但就算黃仁勳未參加，以世壯運「讓世界看見台灣」的規模，身為地主國的總統都應出席。對照當年高雄世運會、台北世大運，時任總統馬英九、蔡英文均排除黨派考量與會，如今賴清德竟成為我國主辦重要國際賽事首位「缺席總統」，何其難堪與不智。

弔詭的是，總統府網頁顯示賴清德昨天「無公開行程」。不禁讓人好奇，賴清德究竟有何私密行程重要性超過世壯運？原因恐怕只是不願作球給藍營市長蔣萬安的自私心態作祟。

賴清德只看到世壯運主場在雙北，沒看到台灣就是主場；他只在意不能給蔣萬安舞台，不在意台灣難得的國際舞台。賴清德上任一年，還是心胸狹隘、德不配位，甚至「忘了自己是總統」。

世壯運 世大運 北市府 看見台灣 社論 總統府 蔣萬安 賴清德 馬英九 黃仁勳

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