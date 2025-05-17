經濟日報社論／賴政府執政周年 經濟表現總體檢

520將屆，賴清德總統就任滿一年。總統府／提供

520將屆，賴清德總統就任滿一年，Yahoo公布一項超過7.9萬人參與的網路民調，結果顯示網友對於賴政府執政評價，非常不滿意的高達76.9%，不太滿意的有7.1%，非常滿意的只有7.0%；此一調查結果顯示國人對於賴政府的整體執政成績，可以說是非常不認同。

至於在賴政府各項施政領域中，最不滿意項目的前三名分別是兩岸（占比38.5%）、內政（31.4%）和經濟（31.4%）。

在經濟方面，雖然過去一年國內的總體經濟表現看起來與前年相差不大，但是因為美國總統川普對全球提出對等關稅之後，我們政府採取對美國百依百順的態度，而不顧國內各產業的衝擊差異，應該採取不同的有效對策，所以國人才會對賴政府在經濟方面的施政如此不滿意。

針對賴政府過去一年在經濟方面施政的結果，我們來逐項檢視。首先，在總體經濟方面，台灣去年的經濟成長率達到4.3%，表現還算不錯；而今年第1季更是達到5.37%，主要原因是川普即將大幅提高關稅，國外買主提前備貨，使得第1季出口成長率高達17.47%，從而大幅拉升經濟成長率。川普正在與各國協商關稅，預期稅率將會比以前高很多，例如中國大陸第一階段協商後的關稅稅率訂在30%，預期今年全球的貿易量將會大幅減少，所以下半年我國的出口動能可能會明顯下降。

至於在通膨方面，主計總處預估今年的通膨率為2.1%，這是連續五年達到2%左右的通膨，是我國極少見的高通膨現象。未來因為高關稅而拉升全球商品價格，推升國際物價，我國通膨很可能會更加惡化。

除了總體經濟因素之外，國人對於國內經濟衝擊的感受，應該與川普變來變去的關稅政策有關；政府採取的對策，也讓國人對台灣經濟的未來充滿不確定，甚至產生焦慮，例如川普一再表示，台灣偷走了美國的晶片生意，結果原本已經赴美投資650億美元的台積電被迫又加碼投資1,000億美元。而政府還要組織投資美國國家隊，未來不排除將有更多的高科技廠商赴美投資。

問題是，台灣這麼小的經濟量體，到底有多少資源供美國揮霍？這些投資是否會造成台灣高科技產業鏈整個外移？這些都是國人非常擔心的問題。

第二，在政府與美國談判對等關稅之前，台灣就先繳械的是新台幣匯率。5月初，當政府宣布結束與美國的第一輪協商之後，新台幣對美元匯率在短短兩天之內，大幅上升10%左右。事後，央行宣稱這是有禿鷹炒作的結果，然而央行要打敗禿鷹炒作其實是一件輕而易舉的事，也就是說，新台幣升值當然是我們政府要做給美國看，表示支持川普政策的決心。

第三，雖然政府對川普百依百順，但是到現在為止，台灣何時能與美國完成協商仍不得而知。而川普口中占美國最大便宜的中國大陸，卻很快的完成第一輪協商。

台灣去年對美國順差高達739億美元，是美國的第六大順差國家，到時候川普到底會對台灣採取多高的關稅，全台灣的產業都在焦慮中，而政府卻只能拿出新台幣930億元的「產業支持方案」，這對於廠商可能面對的重大衝擊而言，只是杯水車薪而已。

另外，針對台灣偷走美國晶片生意的說法，川普多次提及要對全球晶片課徵關稅，所以未來晶片銷美被課徵關稅應該是避免不了，只是會在何時，會被課徵多少的問題罷了。

總而言之，過去賴政府執政一年來的總體經濟表現還算可以，但是在面對川普的關稅政策壓力下，賴政府除了完全聽命以外，幾乎沒有任何自主的作為，讓國內產業面對不確定高關稅的壓力，相信這才是國人對於賴政府經濟施政最不滿意的地方。