聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／海鯤艦的宣傳泡沫
原應展開海上測試的潛艦海鯤號，至今靠泊碼頭。媒體爆料艦上主機半數故障，國防部長顧立雄也不駁斥，只表示安全第一，出海沒有時間表。
單論技術面，即使美國科技傲視全球，裝備開發延宕也是家常便飯。最近例子如空軍一號專機，去年就該交貨，如今拖到至少二○二七，超支廿四億美元。我國首次造潛艦，一切從無到有，沒出現任何耽擱才怪。
問題是，民進黨抹臭馬政府贏得執政，深知「認知戰」重要性，甚至當成絕對要務。各項重大施政，時間節點務必對準未來選舉，計畫是否合理則非重點。勇鷹教練機出廠，海鯤艦下水，都在總統大選前幾月；也都出現出廠日並非真出廠，下水日距真下水近半年的怪事。至於御用文人吹捧，更是不在話下，儼然只要「愛台灣」，成就便可超越他國。
如今海鯤進度卡關，若真對政府發揮打臉效果，關鍵絕非工程人員不夠努力，完全是空中樓閣疊得太高，政客牛皮吹得太過，如今自然摔得愈重。
今年初，在野立委凍結部分潛艦量產預算，要求海鯤完成測試才能動支。當時綠營鋪天蓋地撻伐，儼然「潛艦大業」禁不起一天拖延，任何膽敢質疑者，都是居心叵測。短短四個月後，先前慷慨激昂的人士，卻自動全部避談。
想想也不奇怪，諸多負面話題，不都是如此應對？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言