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聯合報黑白集／不愧是川建國同志

聯合報／ 黑白集

美國總統川普幾度拒談是否保台。 （法新社）
美國總統川普幾度拒談是否保台。 （法新社）

美國總統川普點評美中貿易談判，提到如果中國大陸全面開放市場，將非常有利於統一與和平。川普脫口統一，綠營瞬間崩潰。總統府急著引述美國國務院說法澄清，指川普發言是說明美中貿易關係，無涉台灣。

最好是啦！美中貿易談判，討論美中和平統一大業？

拜登五度表態保台，川普談到統一與和平，白宮或國務院都隨後澄清美國對台政策不變。但民進黨政府反應兩樣情：蔡政府叩謝拜登保台，對國務院澄清有聽沒有到；賴政府則緊抓國務院說法，恨不得徹底消滅川普談話。

美國對台政策不變，但戰略可能調整，措施也可能改變。川普幾度明白拒談是否保台，卻開口提及統一與和平有利條件，其意義與透露的訊息都不容輕忽。尤其川普反覆多變，他在美中貿易談判讓步，又把大陸開放市場和統一連結，更可看到典型川普交易的影子，賴政府不能摀住人民眼睛耳朵就天下太平。

賴政府安心大睡，吃了關稅悶棍，再被統一突襲。更大的問題是，賴清德總統要脫中入美，還向日媒表示要讓台灣產業融入美國經濟結構，等於把台灣完全鎖進美國。但台灣上不了談判桌，只會上菜單；而賴政府跪求融美，正好為川習交易的統一與和平鋪平道路。

一場關稅大戰，促進陸歐團結，倡議和平統一，不愧是「川建國」同志。

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