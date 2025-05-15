經濟日報社論／認清川普「吃硬不吃軟」的談判策略

自從川普4月初發動全球關稅戰後，中美雙方不斷疊加報復性的稅率特別引人矚目。美聯社

自從川普4月初發動全球關稅戰後，中美雙方不斷疊加報復性的稅率特別引人矚目；中國大陸被美國課以145%關稅後貿易停頓，讓人擔憂世界經濟恐陷入衰退；沒想到5月12日，中美終於在瑞士談判達成協議：「休兵90天，彼此關稅各砍115%。」消息傳出，世界各地股市應聲大漲，投資人對經濟前景樂觀情緒頓時提升。

現在愈來愈清晰，川普利用關稅威脅與他國談判，結果則端視雙方貿易情況決定。以美英協議為例，英國與美國貿易尚屬平衡，但是美國仍然對其商品課徵10%基本關稅。不過英國航空零件與限額牛肉獲得美方免稅，配額內汽車及鋼鐵與鋁製品更免除懲罰性關稅。至於美國則獲得農產品和乙醇准入英國，擴大美國農產品在英市場。

再看川普與日本談判，美方不同意將日方「對等關稅」降為10%，也不願調降日本汽車及零件25%的進口關稅。相反地，美國反要求日本開放稻米市場，並提出改革非關稅的貨幣政策與進口規定。儘管日本長期配合美國政策，但仍為保護國內重要產業而無法簽下協議，美國也因對日貿易巨額逆差不願做出讓步。

至於美國主動與關稅戰最大對手中國在瑞士的會談，雙方卻已同意彼此暫時減除懲罰性關稅，並同意設立「經濟與貿易諮詢機制」，定期磋商貿易爭端。這說明川普懲罰性關稅不具持久性，最終還是得回歸經濟現實；美國短期無法生產替代產品，仍得靠陸方提供。大陸在貿易戰堅持立場，迫使川普屈服於國內企業與消費者壓力。

由美國與主要國家的貿易談判，我們至少有三點觀察。一是美國對於無法自行生產的產品有協商彈性，而屬競爭性質的產品與市場則堅持國內限制與國外開放；二是美國課徵關稅應界於10%與30%之間，且對手國可保留部分原有的稅率；三是美國關稅談判採務實主義，政治聯盟對手國優先，對手國強硬不至於影響後續協商，而對手國言聽計從但有巨額順差則需時間協商。

看到他國與美關稅談判，反觀台灣的表現就顯然進退失據。首先，政府奉上高科技產業赴美投資設廠，便為經濟發展罩上陰影。其次，政府模仿越南過猶不及的「零關稅」提議，反讓人疑惑國家產業政策定位。第三，央行4月買匯阻升，5月2日與5日新台幣卻分別暴漲3%以上，讓人懷疑是美國財政部6月《外匯政策報告》作祟，影響央行匯率政策。

台灣一連串對美示好，雖終被列為貿易談判優先名單，然而無論談判結果，政府釋出的開放條件已嚴重影響國內經濟；具競爭力產業被「空洞化」，農業受美國農產品打擊，中小企業、傳統產業、電子產品加工業，以及占台灣出口75%的全球市場因新台幣劇升受傷。此外，社會還要負擔930億元效果不明的「出口供應鏈支持方案」，簡直是賠了夫人又折兵。

台灣想快速解決對美貿易順差，必然會吃大虧。政府應該以「調控」高科技產業赴美投資進度作為籌碼，有策略地談出不能比日本差的關稅條件。政府亦不宜再讓新台幣快速升值，傷害台灣在全世界的出口競爭力。至於川普如果對半導體威脅課稅，政府更要能果斷調整任何未定案的開放承諾。

總之，面對川普吃硬不吃軟、高舉輕放卻務實的談判策略，政府需學習中、日的沉著應對，善用手中「活棋」，交換談判時可能出現的不利狀況。不過，社會也要認知到，即使政府能與美方達成關稅協議也將會是暫時性的。畢竟，只要台灣對美貿易持續出現巨額順差，未來仍會受到美方制裁威脅。所以，平衡國內產業結構與開發新興國際市場，才是政府化解與美貿易矛盾的長遠之計。