聯合報黑白集／跪久忘記怎麼站

行政院秘書長龔明鑫率百餘家企業赴美，參加「選擇美國投資高峰會」。圖／行政院提供

行政院秘書長龔明鑫率百餘家企業赴美，參加「選擇美國投資高峰會」。他宣稱，政府將訂出投資目標金額，促成美國再次偉大。但台美關稅談判還沒取得特殊待遇，就傳來美中關稅談判達成聯合聲明。網友不解：打死不跪的被課卅趴關稅，怎麼送出台積電和產業鏈的還要卅二趴？

「選擇美國」是美國商務部舉辦的招商活動，賴政府大內宣我國蟬聯與會最大團。但若非賴清德渴望「脫中入北」，承諾全國產業投資美國，怎會搞出這般大排場？尤其，川普推出對等關稅壓榨各國，哪些國家會在談判緊要關頭，先把企業送上門未戰先降？

綠媒吹噓，自川普推出對等關稅，促成鄭麗君、林佳龍等高官赴美，連帶台美外交層級也提升到五十五年之最。民間被川普關稅施壓，因政府腿軟脊折，才不得不忍痛赴美設廠；政府高官不在談判桌上爭取國家及產業利益，卻將企業流血投資自詡為外交成就。

高官率朝貢團辦外交，樂不可抑，像極《孟子》的齊人驕其妻妾。賴政府華麗朝貢雖不致如乞食腳尾飯不堪，卻是犧牲企業獲利，企圖換取美國豁免關稅懲罰，堪稱「大跪拜時代」表率。

中國大陸不跪換來平等談判，日相石破茂也宣布以「全面取消關稅」為目標。本來台灣比日本更有底氣，可惜有些人跪久了，早已忘記要怎麼站。