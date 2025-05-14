經濟日報社論／川普在美中貿易戰讓步的關鍵

川普在美中貿易戰讓步的關鍵。（路透）

美國與中國只進行短短兩天的談判，就達成休戰90天的協議。無論是進展速度之快，或是關稅降幅之大，都遠遠超出各界預料。原本各界認為美中談判勢必曠日持久，且困難重重，孰料「雙方狠話放不住，協議已過萬重山」。金融市場驚喜之餘，不免要問談判何以如此順利？

毫無疑問，這場貿易戰是由川普挑起，因此「解鈴還須繫鈴人」，降低稅率的主動權自然操在川普手中。川普在上周末談判開始之前，還表示80%的稅率應屬適當，但現在美國加徵稅率只剩下30%，而且其中還有20%的稅率與芬太尼禁藥有關，未來仍有取消或降低的空間。川普的立場為何鬆動如此之快？關鍵原因之一，就在於5月中旬這個「魔術時間」。

在這場貿易戰中，美方的最大籌碼在於美國是個「準買方獨占（quasi-monopsony）」市場。這次美方主談代表財政部長貝森特之前一再強調，「貿易戰中逆差國永遠擁有優勢。他們是順差國，傳統上只要任何形式的貿易戰升高，順差國永遠是輸家」。

貝森特的確掌握了一部分重點，就是貿易戰愈持久，中國經濟將愈糟。美中經貿一旦脫鉤，中國經濟一年將失去3,000億美元的市場。中國4月製造業採購經理人指數（PMI）已出現16個月來最大降幅，新訂單更是劇減。145%的關稅持續愈久，中國將有更多工廠減產，工人失業或放無薪假，經濟陷入危機的機率也就愈高。

但各方普遍忽略了中國其實擁有「準賣方壟斷（quasi-monopoly）」的實力。美國少了中國這個超大型供應商，將難以在短期間從別處取得產品，來彌補供給缺口。

因此決定這場賽局的關鍵因素，就在於時間，而時間顯然在於中國這一邊。從4月初以來，中國產品對美國的出貨量已劇減60%。沃爾瑪、目標百貨等美國大型零售業主管4月下旬會見川普時就表示，消費者即將面臨貨架空空，以及價格上漲的衝擊，美國將出現與疫情時期類似的貨品短缺危機，而且物流及零售業者也因為貨源不足而大量裁員。美國網購業者的數據顯示，一些從中國進口產品的價格已經大幅上漲；小企業也無法從中國的供應鏈取得零組件，將承受重大的財務衝擊，使業者必須裁員，並承擔高利率的債務。

尤其重要的是，關稅實施的時間恰恰是美國大小企業必須重建庫存的關鍵時刻。美國零售業者通常都在3、4月下訂單，為9月開學及耶誕旺季建立庫存，且許多企業向中國訂購的第一批耶誕節所需產品，都是在5月中開始從中國裝船。一旦錯過此一出貨時機，對美國經濟的衝擊將一直持續到耶誕旺季。川普果然就在5月中旬做出讓步。

再者，美國是民主國家，經濟永遠是領導，政治始終緊跟其後。最近川普的民調支持度劇降，顯示選民已開始對貿易戰失去耐心，因為川普在競選時一再承諾將控制通膨，但現在物價反而可能更貴。目前距離2026年國會期中選舉只剩下不到18個月；共和黨必須在這段期間讓大船掉頭，否則必然觸礁。

反觀大陸，當局固然承擔不起經濟長期惡化，但至少能夠撐到美國期中選舉。而且中國尚未全面刺激經濟，仍有餘力擴大財政赤字來資助家庭消費，進一步放鬆貨幣政策來阻止企業破產，並挹注更多公共工程建設；如果貿易戰拖長，政府還會有其他刺激計畫出台。這些政策固然不能永遠取代對美國的出口，但能夠支撐經濟的時間必然比18個月更長。

中國打得起消耗戰，這是一種戰術性，而非戰略性的優勢；然而川普的選擇恰恰是打一場戰術性，而非戰略性的貿易戰。因此至少就目前而言，川普已經把這場賽局的主導權交到中國手上。當然，這只是第一回合。