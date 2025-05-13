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聯合報黑白集／當漢人變「其餘人口」

聯合報／ 聯合報黑白集

網友發現，行政院官網國情介紹在2023年註明「台灣目前已設戶籍人口組成以漢人為最大族群，占總人口96.4％」，但現在卻改成，「其餘人口占96.2％」。 圖／行政院官網
網友發現，行政院官網國情介紹在2023年註明「台灣目前已設戶籍人口組成以漢人為最大族群，占總人口96.4％」，但現在卻改成，「其餘人口占96.2％」。 圖／行政院官網

行政院悄悄將官網「國情簡介」中占全國百分之九十六的「漢人」，改成「其餘人口」，還推說是因應「監委建議」、「促進族群平權」而修正。但真相恐怕只是民進黨嫌「去中」不夠，還要「去漢」，結果欲蓋彌彰，反鬧笑話。

「漢人」變「其餘人口」，行政院說是監委鴻義章三年多前的建議。但鴻義章有建議把「漢人」改為「其餘人口」嗎？他只是認為漢番兩大族群壁壘分明的族群論述，恐不利消除種族歧視及形塑族群平權，而且漢人含括閩、客、戰後移民等，原來敘述會偏向「漢族中心論」。

行政院的改動，可說是反智、反常識。專業統計，主體以外，才概以「其餘」計，但行政院詳述的原住民、新住民總共只占百分之三點六，「其餘人口」卻超過百分之九十六，荒謬絕倫。如認為「漢人」太簡略，為何不乾脆再細分為閩、客等族群？

但就算把漢人細分為閩、客、戰後來台者，也等於闡明台灣人絕大多數來自中國大陸，民進黨既然要「去中」，當然也得掩蓋這事實。於是自欺欺人，大筆一改，乾脆把「漢人」改成「其餘人口」了。

民進黨把「中國」妖魔化，如今又把魔爪伸向「漢人」，彷彿全世界對漢學、漢民族的研究都是虛妄。百分之九十六的「其餘人口」，凸顯的是民進黨極度自卑導致的自大。

其餘人口 去中 平權 族群 民進黨 漢人 移民 種族歧視 行政院 鴻義章

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