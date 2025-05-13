聯合報社論／失望之年：賴清德始終逆向民意期待而行

賴清德（左）就任總統將滿一年。 圖／聯合報系資料照片

賴總統就任一年，對多數台灣人民而言，基本上只是一次又一次的失望。每當人們期待賴清德拿出元首的治國高度時，他卻只記得自己的權力威風，更多時候是從黨主席的黨意出發，逆著民眾的期待而行。國會改革法案如此，大罷免如此，兩岸關係如此，面對川普關稅衝擊也是如此。賴政府一年來一意孤行，忘了多數人民的意向需要聆聽，忘了國家治理需要智慧，忘了民主法治需要制衡。

作為一個僅擁有四成民意的總統，賴清德的執拗超乎人們想像的強大，他的民主素質超乎想像的不堪，他的行政團隊則超乎想像的狹隘——如果不是無能的話。這些情況加總，便造就其執政對體制的強力破壞，他的施政極端的不專業且不透明，也因此對憲政、司法、社會及政黨政治都造成無可彌補的傷害。

過去一年，民眾除了看到對峙、覆議、釋憲等程序如皮影戲般反覆上演，看到大罷免的仇恨叫囂在藍綠之間如烏雲般盤旋，看到檢調司法如機器戰警般出動鎮壓政治對手，大家看不到政治、經濟及社會公平正義的任何成長，也沒有任何爭議事項獲得解決。說穿了，賴清德根本不關心這些議題，他在乎的只是如何擴大自己的權力，如何利用大罷免的矮門檻把民進黨的國會優勢扳回來。他塞滿了權力欲望的心，已經裝不進「民之所欲」。

不幸的是，過去一年不是一個太平年，未來幾年更是如此。當川普用極端的關稅當武器向世界宣戰，全球自由貿易秩序潰不成軍；當俄烏、以哈戰爭未歇，印巴兩國又輕易開啟了戰端。在這樣的動盪年代，高度出口導向的台灣，未來幾年在經濟上必然備受挑戰和衝擊。然而，外界看不到賴清德對國際情勢的巨變提出任何清晰的因應策略，也未對國人任何具體說明，卻只是一味盲目消極地應和川普的需索。這種反應，顯然不是一個明智領導人應有的態度。

更惡劣的是，正當國際環境發生驟變，需要舉國凝聚智慧齊心共度時，賴清德卻在國內領導大罷免，並不斷非法動用司法工具意圖消滅在野黨。賴清德嘴巴上不忘呼喊著「團結」，但他手中的各種行政及司法奪命武器不斷出籠，招招對準國會及在野黨的菁英。台灣民主化已卅多年，但賴清德僅僅執政一年的民主大倒退，就直接把台灣打回「威權」時代。這真是令人瞠目結舌的「政績」。

更可怕的是，民進黨內一片死寂，沒有人能對此再發出什麼聲音，彷彿不在乎他們幾十年的民主努力被賴清德毀於一旦。陳水扁和呂秀蓮曾先後表達異議，認為大罷免不應成為「打壓異己」的工具，但隨即遭到網軍側翼的圍剿。在賴總統任內，不僅將網軍側翼「正規化」，一些專營「嘴砲反共」的人物如曹興誠、沈伯洋、網紅八炯等，都成了賴政府陣前大將，這到底是什麼樣的陣容？包括「賴系人馬」在黨內的呼風喚雨，可能妨礙其「子弟兵」參選前途的同志，如高雄的林岱樺、台南的陳亭妃，均遭司法追殺。綠營的「黨內民主」，應該和台灣民主的下場一樣，都遭清德宗快刀閹割了吧！

回顧過去一年，賴總統一路高亢，他嗆中國大陸為「境外敵對勢力」，對在野黨祭出大罷免，民眾黨前主席柯文哲遭羈押已達兩百多天。賴清德僅擁有四成民意，卻企圖享受百分之百的權力，人民對他的各種期待，他完全當成耳邊風，一路逆向而行。當台灣陷於嚴重的倒退、撕裂和內捲，我們如何面對全球動盪的變局？（系列一）