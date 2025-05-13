經濟日報社論／從美中協議 看透川普關稅的搶錢本質
美國與中國貿易談判告一段落，出乎各界預料之外，雙方12日發表聯合聲明，同意在未來90天下調雙邊關稅。根據美中在日內瓦敲定的協議內容：美國將把對中國商品的關稅從145%下調至30%；中國則將對美國進口商品的關稅從125%降至10%。
表面上看，中國同意達成協議，讓川普有面子，可望稍微平衡貿易逆差，而中國獲得的90天寬限期，晚於其他國家，屆時可以觀望各國情勢，再進一步與美進行下階段協商。雙方各取所需，對美國來說，中國商品能進到美國，大大減緩通膨壓力，大賣場舒緩沒貨可賣的窘況，中國大陸低迷的經濟也找到出路，雙方都暫時鬆口氣。
川普4月2日宣布對等關稅後，攪亂全球經貿局勢，各國無不想盡辦法尋找因應對策。這段時期「川普混亂」把世界經濟秩序搞得人心惶惶；除了他的政策意識型態偏鋒極端之外，更糟的是他專斷獨行、詭異多變的個性，讓人無法預料其行為的一致性。
這或許是川普個人的性格與成長背景使然，惟他既貴為總統，身邊必有眾多智囊謀士，怎麼不但沒有阻攔，反而還沆瀣一氣地任其獨斷孤行？背後的原因與真相，值得深入探究。
二次大戰後，美國就一直扮演著全球政經舞台的霸權要角，惟要當世界霸主就得處處花錢，數十年下來，政府的經費開支大幅增加，聯邦財政年年入不敷出，債務累積不斷攀升，如今已高達36兆美元，占GDP的128%。
其次，隨著世界經濟逐漸復甦，美國得天獨厚成為全球最大規模的經濟體。美國勞工在經濟富裕的環境下，養成了好逸惡勞的習性，導致勞動成本大幅增加，廠商被迫外移。美國民眾更耽於消費享樂、不事儲蓄，致使資金供應不足，影響民間投資意願。
此外，美國市場消費潛力強大，加上美元一直扮演著國際準備貨幣的角色，世界各國莫不竭盡所能增加對美出口，卻也因而造成美國的貿易逆差。然後，各國賺取到的美元外匯，再以資本帳的方式流回美國。換言之，美國需要依賴大量的國外產品或資源才足以滿足其國內的總體需求。
就總體經濟的關係言，一國的民間儲蓄投資若有缺口，尚可由政府收支補救，但若政府財政亦呈現赤字，就只能藉引進國外資源來填補。川普知道「由奢入儉」改變民眾消費習性不易，故要擺脫此一困境，讓美國再次偉大，只能往對外貿易與政府債務這兩方面著手。
由於川普把雙赤字的責任完全推給他國，口口聲聲怪罪別人「欺騙」、「掠奪」與「偷竊」，故須施以暴力式的懲罰。不過這只是個藉口，他真正的目的乃是企圖將被他國「賺」走的錢「搶」回來。
首先，他提出對等關稅，但稅率卻非以弭平他國對美相同產品的稅率差距為準，而是決定於各國對美的貿易順差。這種關稅課徵根本不再具有任何產業保護的傳統意義。實質上，它更像是一筆當各國賣東西給美國時被迫繳納的過路費。
只是關稅稅率提高並不代表稅收就會增加，如果輸美產品因而大幅降低，關稅稅收反而會減少。何況，就算產品進口量不變，關稅的負擔者也可能是美國民眾而非外國出口商。
再者，川普可用的技倆就是匯率，逼迫對手國貨幣升值，藉以增加出口，把錢重新賺回來。另外，川普還可以發行百年無息債券，脅迫債權國家轉換持有，以減少聯邦政府債務支出，改善財政赤字。
最後，在走頭無路之下，川普更可能祭出殺手鐧，宣布欠債不還或凍結沒收各國在美資產。論者或許認為以美國世界霸權地位，不可能用如此下流的搶錢「奧步」，但一個泱泱大國若連「各國的捐贈」都曾被納入搶錢手段之一，還有什麼事做不出來？
這次美中談判能順利達成協議，雖各取所需，檯面下或許有些未公布的妥協。無論如何，項莊舞劍，川普的關稅是在為後續更多的搶錢行徑鋪路，這點大家要看懂！
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