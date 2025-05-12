經濟日報社論／新增國定假日 充分運用創雙贏

立法院近日三讀通過新增五天國定假日，此一改變迅速成為台灣社會各界關注焦點。記者劉學聖／攝影

立法院近日三讀通過新增五天國定假日，此一改變迅速成為台灣社會各界關注焦點，反應有點兩極化，贊成與反對聲浪激烈碰撞，凸顯台灣長期以來在經濟發展與勞動權益保護之間微妙的平衡關係。這次新增的國定假日涵蓋過去僅限勞工放假的勞動節，以及小年夜、教師節、光復節和行憲紀念日等具歷史與文化意義的節日。

支持者認為，這次國定假日的增加是政府履行對勞工承諾的重要步驟。自2016年蔡英文政府執政以來，改善勞工權益一直是政策主軸之一。台灣的勞動工時長期高居世界前列，每年平均工時高達2,030小時，遠超過其他已開發國家，新增假日可望降低勞動者的負擔，改善台灣整體的勞動條件與生活品質。政府應當還給勞工合理的休息時間，保障勞工基本權益，這是社會進步應有的方向。

但我們也必須清楚認識到，這項政策並非毫無副作用。從工商團體與服務業的角度來看，新增國定假日將增加企業營運成本；特別是在當前全球經濟環境仍然充滿不確定性之際，包括新台幣升值、美國對台施加的對等關稅，以及全球通貨膨脹等因素，都讓許多企業面臨嚴峻挑戰。加上新增加的假期所衍生的加班費用、人力調度問題，許多企業確實可能面臨進一步的營運困難。

特別是在勞力密集與排班需求較高的服務業，例如餐飲、旅宿、零售及物流產業等，額外的假期可能會導致人事成本明顯增加，更可能引發裁員或縮編，讓原本旨在提升勞工福祉的政策，反而導致勞工就業環境惡化。

面對這些潛在問題，政府必須更積極地提出相對應的配套措施，以平衡勞資雙方的利益。工商業界已經提出一些具體的建議，包括提供租稅優惠或補貼方案，以紓解企業在人力成本上的壓力。此外也可以考慮簡化現行的勞動法規，提供企業更大的彈性調度人力，例如調整變形工時的限制，甚至逐步放寬服務業外籍移工的限制，以緩解勞動力短缺的問題。

從國際的視角來看，德國曾因經濟下滑考慮取消部分國定假日，以提高總工時並刺激經濟，雖然此舉引起激烈的社會辯論，但德國勞團認為假期是勞動文化不可或缺的一部分，對生產力也有實質提升作用。因此台灣在增加假日之餘，也應考慮如何讓假期既能紓壓又能提高員工的整體生產力與幸福感。

在AI和眾多數位工具的加持下，所謂「有生產力的假期」並非矛盾。假期如果規劃妥善，可以讓員工在休息的同時提升整體工作效能，例如透過適當的休閒活動、建立人脈，甚至從事對未來工作發展有益的學習與自我提升活動。可惜台灣目前普遍存在的現象是，許多員工即使在休假時也時常必須接受長官的命令，臨時處理公事，導致實際上並未真正達到休息，反而削弱了假期應有的放鬆效果，進一步損害個人健康與人際關係。

從這個角度來看，政府的新增假日政策若要取得效果，必須超越單純增加休假天數的思維，而更積極地倡導一種真正的「休假文化」。這種文化不僅需要企業配合，更需要社會整體的觀念改變。例如企業可以避免「慣老闆」的思維，透過嚴格規範，休假期間不可命令下屬處理工作相關事務。企業也應該透過獎勵措施鼓勵員工正常放假休假，避免假日加班工作。

國定假日增加雖然立意良善，但在實務層面仍需政府與企業攜手合作，制訂更完善且具體的配套措施。只有這樣，才能真正達到提升勞動者福祉的初衷，同時不至於對企業營運造成過大負擔，進一步促進台灣社會的全面進步與經濟的永續發展。