聯合報黑白集／惡罷成功，收回五天假

立法院9日下午朝野表決戰，國民黨本會期力推還假於民，將紀念日及節日實施條例草案排入議程，藍白人數優勢下，立法院長韓國瑜敲槌宣布三讀通過國民黨、民眾黨「4+1」版本，為9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜及5月1日勞動節全國放假。記者曾吉松／攝影 立法院三讀通過紀念日及節日實施條例，把蔡政府砍掉的七天假「還假於民」。勞工朋友歡欣之際，仍不忘提醒只還了四加一天，而且憂心如果大罷免大成功，民進黨又要沒收這些假。

勞工朋友絕非杞人憂天！民進黨執政九年來，早已棄勞工就老闆。蔡英文嘴裡喊著「勞工是心裡最軟的一塊」，轉身就大砍勞工七天假，還要勞工自己去跟老闆說；賴清德則教勞工領低薪當「做功德」，更要人民「吃苦當吃補」。

面對在野黨推動「還假於民」，民進黨立委也連番演出尷尬劇：不僅修法過程不敢提對案，還以節日具中國色彩、逾越合理範圍等牽強理由拖延修法，並在場內鼓譟「大罷免大成功」；表決時又要求不記名投票，最後一致投下反對票。

事實上，比較近鄰，台灣勞工平均約兩千小時的年總工時遠高於韓、日；近十年工時僅減少一○四小時也是三者最少。至於多幾天假是否會影響企業生存？兩年前人民連署提案周休三日，即有論者援引冰島、英國等試辦結果，認為反而會提高工作效率及營收。

但現在勞工擔心，如果大罷免大成功，民進黨再度全面執政，會不會收回這些假？但看網友回應：「全黨反對耶」、「說不定下周就說窒礙難行＋違憲了」，罷團更在討論要把假砍回來，勞工哪敢對賴政府有所期待？