聯合報社論／危機示警，賴政府卻深信「罷免救台灣」

民進黨大罷免進行中，罷團租用大型燈箱車擴大宣傳。圖／聯合報系資料照片 英國《經濟學人》近日報導「一場有關台灣的超級強權危機即將到來」，直指賴政府反中措施適得其反，加劇社會撕裂，惡化台海局勢。美國《外交政策》雜誌專文也要求「川普應管管台灣」，別讓賴清德總統不斷強調台灣主權獨立的言行，增加北京動武風險。美國印太司令帕帕羅更語出驚人說，中共對台軍演情勢快速沸騰，讓他夜不能寐。外部政經安全形勢險峻，賴政府卻深信「罷免救台灣」，以為剷除政敵就能天下無敵，口喊「抗中保台」，卻讓台灣陷入險境。

地緣政治迫使台海急遽升溫，兵凶戰危程度早非「溫水煮青蛙」，綠營仍像政治白蓮教，以為口喊咒語就可以神功護體。民進黨一心一意大罷免，以少數民意貪婪攫取權力最大化。賴政府是裝睡的人叫不醒，美國印太司令卻憂心到無法入睡。

《經濟學人》一針見血，點出台灣政局陷入極化與自滿的政治僵局，無法準備台灣可能爆發的危機。如果美國保台的承諾動搖，台灣恐失去抵抗的決心；台灣若不準備自衛，美國也不太可能伸援。川普為了避免核武衝突，可能選擇讓步北京，台灣恐「無血開城」，落入中國大陸的勢力範圍，對亞太戰略平衡與民主體制構成巨大衝擊。

英國《金融時報》則報導，中共解放軍大幅升高軍事活動強度，演練範圍包括奪取台灣離島地區、實施海上封鎖或直接攻擊本島的準備，帕帕羅上任美國印太司令一年以來，共軍演習深度及廣度變化的速度呈現非線性變化，在他的三年任期內，有可能遇到美軍因台灣而和中國對戰的情況。

台灣正面臨內外雙重危機，府院黨都養共諜，國安會秘書長吳釗燮任外長時也被滲透，他卻高傲二度拒絕赴立院備詢；執政黨念茲在茲只有大罷免，全力追殺在野黨，少數政權被大罷免膨脹成好像已經再度全面執政，但缺乏社會高度支持，政權彈指可破。

民進黨試圖將反中和罷免畫上等號，司法東廠系統性霸凌反對陣營，檢調對民進黨的死亡連署視而不見，卻大張旗鼓誅殺國民黨，還將在野黨導向組織犯罪，法律彷彿是民進黨說了才算。台灣內部高度對立，民進黨不斷抹紅，摧毀台灣的民主自由與法治摧毀底誰才是「中共同路人」？

立法院民進黨團總召柯建銘曾公開宣布，大罷免最後拍板決策者是賴總統；民進黨發言人卓冠廷日前「洩漏天機」，透露賴清德曾下令要求罷藍委二階連署全部要通過。儘管黨中央淡化否認，強調只是「從旁全力協助」，但全台大罷免如火如荼，檢調兵分多路配合搜索藍營。台中市長盧秀燕重批，選委會和戶政機關才能查個資，中央利用司法調查和羈押罷免團體，「太過分了！」若說國家機器沒有助攻，三歲小孩也不相信。

賴總統三月國安談話已定調，視中國大陸為境外敵對勢力，研擬修正加嚴版國安法；近日還說中國大陸對台統戰滲透愈來愈嚴重，不得已也不得不將其定位為境外敵對勢力。但「綠色恐怖」步步進逼，連民進黨基層也憂心誤踩紅線，甚至殃及百姓；許多人擔心，會不會被隨便拿個理由，突然就找上門。