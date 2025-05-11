經濟日報社論／房屋稅單事件 囤房稅新制恐須檢討

5月起將實施的囤房稅2.0，不少民眾趕在3月設籍，以爭取自住認定、節省房屋稅，帶動今年3月全台設籍戶數大增。本報資料照片 最近有兩則與住宅政策相關的新聞，一是5月開徵的「房屋稅2.0新制」出現稅單方面的問題，另一則是內政部遲至5月初才公布的2024年第4季「房價負擔能力指標仍居高不下」，引發房產稅新制是否仍過於複雜，甚至成效不彰的疑慮，進而激起住宅政策及相關稅制需要檢討改進的探討。

房屋稅稅單方面的問題，是指部分民眾發現自認為屬於「自住」、「公益出租」或「一般出租」的房屋，被列為「非自住」而課徵較高稅率，造成房屋稅負高於往年或超過預期的情形。加上部分民代的渲染，造成有些媒體誤報為「逾10萬人遭殃」、「稅額暴增」，讓各界產生房屋稅制問題嚴重的誤解。

其實，房屋稅2.0新制，更名副其實的稱呼為「囤房稅2.0」，那是部分學者和民間團體，鑑於不動產的持有成本（房貸利率及房屋稅、地價稅負擔）偏低，造成民眾囤積房地，掩藏房市供過於求的事實，發生空屋率超過10％，而房價、房租卻連年飆漲的荒謬現象，因此疾呼蔡政府將房屋稅改為「全國總歸戶，課以高度累進稅率」的囤房稅2.0。

可惜，民間的呼聲未獲當時的財政部及內政部的支持，導致全國的房價所得比，從蔡英文上台時（2016年第2季）的8.98倍，飆到2023年第2季的9.82倍，同期的房貸負擔率也從37.1％增至42.1％，房租也連漲了12年。青年弱勢買不起也租不起的民怨，醞釀了716遊行的訴求後，獲黨提名競選總統的賴清德，才於2023年5月突然要求財政部緊急提出「囤房稅2.0」方案，終於去年7月上路。

由於囤房已由北向南蔓延成為全國現象，囤房稅2.0必須將「非自住房屋」，由「各縣市歸戶」改為「全國歸戶」，再以全國持有總戶數，對應各地方訂定的差別稅率（2%-4.8%）課徵，也就免不了複雜。因此，房屋稅課稅系統由財政部資訊中心重新統籌開發、建置，並勾稽戶政系統，交叉查詢外縣市住宅狀況，轉供各縣市稅捐機關再依需求設定、列印稅單或繳款書。

以目前發生問題的情形來看，主要是課稅系統和戶政系統的建置格式不一致，致未能正確勾稽，造成少數民眾的稅單仍為非自住。透過地方政府和財政部的合作，改良房屋稅系統的缺失，重新印發稅單，延後徵收即可解決。

另一部分稅單的問題，主要因為民眾不太瞭解「自住」的新制，新增了「辦竣戶籍登記」規定，在新舊制轉換之間，少了申報「自住」程序。財政部已將辦竣戶籍登記及申報「自住」期限，延長至6月2日，應可解決問題。

至於公益出租，由地方主管機關核定為公益出租人後，向稽徵機關通報並由其主動核課。一般出租者，申報租賃所得達租金標準，於每年3月22日前向稅捐機關申報，即可適用1.5%至2.4%較低稅率。財政部也已公告延長申報期限，也可解決問題。

接下來，2024年第4季「房價負擔能力指標」仍居高不下，是否代表囤房稅2.0成效不彰？由於內政部的指標時間落後將近半年，尚不能作為判斷的依據，較具參考價值的指標，應為去年7月以來，「空屋」釋出到房屋「交易」市場或「租屋」市場的件數與比率是否顯著增加？內政部應當提供房屋交易量和囤房稅2.0的相關資料，財政部可透過此次房屋稅新制，是否增加公益出租及一般出租的案件數，作為檢討房產稅政策的回饋資料。

如果數據顯示空屋釋出有限，且下一季的房價負擔能力指標沒有明顯改善，即代表囤房稅2.0目前的稅率結構（2%-4.8%）並未顯著影響囤房族的持有成本，亦即尚不足以有效引導空屋釋出，進而促成房價、房租的合理下調，則賴政府有必要在下半年，立即研擬擴大稅率結構的累進程度。