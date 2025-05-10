聯合報社論／孫立方和附中生，測出執政者心胸寬窄

一名師大附中高三數理資優班學生，今年學測原先已國防醫為目標，但因父母在大陸南京工作生下他而被刷掉，他認為自己從未在大陸生活過，只因該原因就被刷掉並不合理。圖／聯合報系資料照片 賴政府為了抗中，從嚴管理兩岸關係，卻因標準不一引發不少爭議。生於大陸的國防部發言人孫立方，是十四歲時隨母親「投奔自由」來台，最近他晉升中將，遭質疑未提出「放棄大陸戶籍證明」。相對的，一名師大附中資優生申請國防醫學系，軍方卻以其「出生南京」且在台設籍未滿廿年而予拒絕。試問，向十八歲的學生要求廿年的設籍資格，賴政府不會太荒唐嗎？

比較一下孫立方和附中生的情況：孫立方生於大陸，一九八二年隨原籍遼寧的國劇名伶母親在日本投奔自由後來台，當時十四歲的他，被稱為「小反共義士」。孫立方後來報考軍校，一路表現優異，成為國防部中將發言人。而附中高中生生於南京，母親為南京人，父親則是台灣人。他兩歲即隨家人返台定居，迄今成長教育全在台灣，目前就讀師大附中資優班，想報考國防醫學系卻遭拒。

簡言之，兩人雖都生在大陸，但孫立方原籍大陸，附中生則是不折不扣的台灣人。孫立方在大陸受教育到十四歲，輾轉來台；而附中生則是兩歲之後即在台生活受教育。如此不同的兩個人，原本沒有什麼值得特別類比之處；但因賴政府正不斷限縮大陸人士居留資格，發生了多起遣返陸配的粗暴作為，兩人的例子因而備受矚目。

對於孫立方和附中生的不同待遇，陸委會副主委梁文傑提出了一番法律解釋；但人們聽完之後，恐怕會湧起更多疑惑。梁文傑說，孫立方來台時，《兩岸人民關係條例》尚未制訂，因此不受到該法約束。至於附中生的「身分轉換」得從三歲起算，因此不符合《兩岸條例》廿一條「設籍滿廿年」才能擔任國防機關人員的規定。他特別強調，「法律就是法律」，必須遵守。

梁文傑的說法，分明是在曲解法律。事實上，《兩岸條例》廿一條的規範對象，針對的是「大陸地區人民」。如果孫立方再晚個十年投奔自由，可能就得受到該法規範，無緣就讀軍校。但附中生的情況卻非如此，他的父親是中華民國國民，根據《國籍法》第二條第一項第一款的規定，只要出生時父親或母親是中華民國國民，其子女即自動取得我國國籍。也因此，梁文傑和國防部引用《兩岸條例》「設籍滿廿年」的規定不准附中生就讀軍校，根本就是選錯了法律。請問：《國籍法》的位階，難道還不及《兩岸條例》？

主要癥結在，蔡政府數年前修訂《兩岸條例施行細則》，規定陸配子女需在出生滿一年後回台設籍，否則就會變成「大陸地區人民」。這只是陸委會的行政內規，卻硬生生排除了許多第二代人的國民資格，附中生即因此成為受害者。一個執政黨，千方百計要限縮國民的資格，像附中生這樣兩歲起就「喝台灣奶水長大」的資優生被排除在軍校門外，梁文傑還大剌剌奢談「法律就是法律」，其實只是自證心胸狹隘、喜歡賣弄權威罷了！

一九八二年孫立方來台時，兩岸仍是緊張對立狀態，當時政府的反共部署絕不亞於今日，所以投誠者被視為反共義士。但到一九八七年，蔣經國就開放兩岸探親了。近四十年過去，沒想到賴政府還在為難一名高中生，認為他「生在南京」，因此沒有資格讀軍校。可笑的是，賴清德任內讓兩岸敵對關係緊繃，導致志願役軍人爆發退役潮，「賠錢退伍者」暴增四倍；國防部卻還拿著雞毛當令箭，掐碎一個資優生的軍醫夢。同樣是「反共」，威權年代倒還比較寬容，賴政府卻是小鼻子小眼睛，還擋不住共諜滲透。