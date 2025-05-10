經濟日報社論／盱衡趨勢 靈活發展經貿新格局

文章指如果美國總統川普為避免與中國大陸發生核衝突，可能選擇讓台灣逐步落入中國大陸勢力範圍。路透

最新一期《經濟學人》再將台灣做為封面主題，發表「一場關於台灣的強權危機即將到來」的文章，指如果美國總統川普為避免與中國大陸發生核衝突，可能選擇讓台灣逐步落入中國大陸勢力範圍，甚至與習近平達成實質等同放棄台灣的協議，進一步動搖亞太地區的戰略平衡與民主防線。言外之意，美國不再是台灣可以倚靠的盟邦，川普政府隨時可能「放棄台灣」。

這個論點跟賴清德政府的認知與路線截然不同。儘管川普對台灣從無基於盟邦關係而發出言論，所言所行槪為生意經，而且常出言不遜，只把台灣當肥羊宰。但賴總統仍然從價值同盟立論，認為台美邦誼堅若磐石，美國足堪依賴，即使面對川普關稅棍棒揮打，仍要零關稅、大投資、大採購，甚至要「脫中入北」。識者懷疑，盟邦網絡已被川普踩在腳底，取而代之的是經貿利益斤斤計較，我們為何還執迷在過時思維中而不求掙脫？世界已經發生劇變，我們不能以不變應萬變，否則將會抱殘守缺，不知通權達變。

川普帶給世界的不只是經貿政策層面的博弈，更是國際權力秩序重組的激盪。二次大戰後由美國主導的盟邦關係，在美國霸權面臨崩解危機之際，川普正以美國的短程利益關照世界，並且以經貿利益重塑國與國之間相對關係。全球供應鏈重整只是先河，後續的秩序重塑可能帶來翻天覆地的變化，我們不能錯過關鍵布局的時點，否則風險將難以承擔，也可能在新的格局中被邊緣化。

台灣應與世界北方的經濟先進國家深化經貿關係無庸置疑，但由於中國大陸的世界經貿地位持續增強，川普更為其推波助瀾，而且「世界南方」快速崛起，占世界經貿的份額愈來愈大，所以台灣不能在唯「美」是賴，唯「北」是從，而應平等對待南北方國家以及先後進國家，與全世界交朋友，走多邊路線，與各國靈活互動與合作。

美國主導全球經貿與安全的時代即將一去不復返，在未來的世界中，美國仍是主導力量，但與其分庭抗禮的勢力益趨強大，一方面是中國大陸愈來愈有影響力，一方面歐洲與美國漸行漸遠，而日本、韓國及及地理上及經濟上緊貼美國的加拿大與墨西哥都將脫穎而出。面對「非美」世界的壯大趨勢，台灣除了供應鏈需因應世界多元化架構之外，更應改變固陋的世界觀，力求在新的世界格局中游刃有餘。

未來的世界中，經濟民族主義將取代全球化的普世利益，本位主義將壓縮互利共贏的空間，強權邏輯將輾壓國際長期以來共信共守的規則。全球化趨於終結，區域化取而代之，美國不再是唯一的強權。美國之外的另類國際秩序正在成形，台灣焉能以民主與專制的二元化世界觀選邊？政府和企業都應以前瞻、靈活的戰略在全球新格局中爭取生機，在大國博弈中找到自己的支點。

川普將美國的全球性戰略調整加速，情勢丕變，各國莫不尋求在非美世界中結伴而行。中日韓三國先後召開外長會議與經貿部長會議，研商擴大經貿領域合作，推進全面且高水準的自由貿易協定，同時將加強維持供應鏈穩定、營造營商環境。歐盟執委會主席馮德萊恩明言「歐盟期待與《跨太平洋夥伴關係協定》CPTPP的成員加強更緊密的經貿合作」。新一波的國際經貿合作浪潮正在捲起，許多國家重拾洽簽貿易協定的政策，金磚組織（BRICS）等合作平台更是水漲船高。

這些合作都將成為莫之可禦的重大經濟力量。「去美化」浩浩蕩蕩，美國除外的經貿合作已成趨勢，台灣不能再走一條政治掛帥、戰略單一的險路。