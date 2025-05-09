經濟日報社論／美中對峙 半球化走向確立

美中針對川普揮舞的關稅大棒，已經展開談判。美聯社

美中針對川普揮舞的關稅大棒，已經展開談判，預料劍拔弩張，不易談成，因為中國外交部於川普執政百日前夕的4月29日發布影音《不跪》，影片強調，「中國不跪！中國不退！」向全世界發出了絕不向美國霸權妥協的鬥爭決心。

在此之前，中國宣布退回已向美國波音公司訂購的180架飛機，顯示與美國飛機產業徹底切割的意志；與此同時，有30萬噸阿根廷大豆被檢測發現原產地為美國，被中國海關直接退貨；還有，中國政府已通知各國企業，禁止將含有中國稀土礦物的產品銷售給美國防部和武器製造商，這明顯是中國利用稀土供應鏈優勢對美國施壓的一種戰略。

早在2018年，川普1.0上台未久突然對中國發起關稅戰之後，我們即意識到自上世紀二戰結束以來的全球化，響起了警鐘，之後，從川普到拜登，關稅戰之後又陸續發動了科技戰、產業戰、金融戰，我們預見到在全球化破滅後，一個新的「半球化」時代的可能到來。

所謂「半球化」，指的是兩個分別以美國和中國為核心的經濟圈，各自運行，並朝彼此之間聯繫與互動逐漸減少的方向發展，現在看來，這樣的形勢已經出現，且比預期來得更快更早。

全球化的形勢所以出現如此巨大而又戲劇性的變化，當然離不開中、美兩國關係的變化。

眾所周知，全球化一向是由美國主導並積極推動的，因為全球化不僅利於全球更利於美國。1979年中、美建交，中國展開改革開放，經濟迅速從低迷中展現活力，美國因勢利導，鼓動中國於2001年加入世貿，其動機一在於覬覦中國的巨大市場，二在於推動和平演變。未料和平演變未見苗頭，中國GDP增長極速，在2010年即超過日本成全球第二，製造業總產值也在同年超過美國成全球第一，讓美國備感壓力。

2009年上台的歐巴馬因此展開了針對中國的「重返亞太（亞太再平衡）」戰略，然功效甚微，中國崛起勢頭不減；2017年川普上台，認為中國經濟動力強勁全拜全球化之賜，因此決定反全球化，不斷退群及推翻各種經貿協定；與此同時，展開了對付中國的各種戰。2021年拜登上台變本加厲，搞「小院高牆，脫鉤斷鏈」，從產業鏈、供應鏈下手，形同切斷中國的奇經八脈，已經不止反全球化，而是逆全球化甚至欲置全球化於死地的地步了。

中國當然不會坐以待斃。所以在2025年川普2.0上台欲再度加碼對付中國，卻犯了一個重大戰略錯誤時，即抓住了機遇展開了強烈的反擊。川普的戰略錯誤是在對付中國時擴大了打擊面，竟以全球為打擊對象，這就給了中國機會，決定挺身而出，高舉反霸大旗，爭取一眾同樣被美國霸凌的國家一起反對美國。《不跪》影音中強調「中國不跪！中國不退！」就是在向世界各國喊話，稱「黑夜中總要有人站出來高擎火炬，劈開迷霧，照亮前路」。

可以看到，全球化瓦解之後走向「半球化」的態勢將愈來愈明顯。可以預見，這個一邊以美國為核心的「半球」，和一邊以中國為核心的「半球」格局，將在不同層面上同時發展。貿易或市場的半球化，一方是以美國為中心的西方國家（G7、五眼聯盟，還有南韓或印度等），一方是以中國為中心的南方國家（包括東南亞、非洲、中東及拉美等）；產業的半球化和科技的半球化，範圍雖有出入但大格局雷同；另外，金融與國際貨幣，一邊是美元，一邊是歐元及數位人民幣，分別走向兩個「半球」的形勢與趨勢也可能益趨明朗。

但理論上，「半球化」不會是一個終極狀態，它最多是一個過程或階段，期間長短則不一定，最終還是會先後再走向「全球化」，那時就是所謂的「再全球化」了。至於這個「再全球化」如何進行，則取決於兩個「半球」未來發展，及各自的能量與吸引力的變化而定了。