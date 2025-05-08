經濟日報社論／設立主權基金 國發會：需考量四課題

行政院長卓榮泰指示財經部會討論設立主權基金，國發會昨（7）日表示，必須先凝聚社會共識，並有四大課題需要考量，包括設立目的、資金規模及來源、建立專業管理機制、制定合適專法。

財政部昨日表示，成立主權基金除需就基金規模、投入財源等審慎規劃，更需有掌握產業趨勢、金融市場投資與風險管理等專業，未來財政部將配合政院及擇定的主責機關參與政策研議。

卓榮泰日前表示，衡量現在國家財力、產業發展及國際局勢，已具備考量成立主權基金條件。

立法院今日邀請財經部會專題報告主權基金議題，國發會昨日書面報告指出，國內已有類似主權基金機制，例如勞保基金、勞退基金、國發基金等，要轉型的話都涉及現有法規修正，且以新加坡政府投資公司、南韓政府投資公司為例，均不受國會監督，主權基金追求報酬極大化，經常進行高風險、高報酬決策，恐難符合台灣國情，仍待審慎評估管理及監督等公開透明機制。

國發會並提四大考量課題。首先是確認設立目的，應考量主客觀經濟、財政情勢等，明確界定設立目的及投資類型；其次是資金規模及來源，應具體規範，兼顧財政紀律與穩健營運；第三是建立專業管理機制，需引進國際金融專業人才，籌組獨立專業管理機構；第四，制定合適專法，目前設立主權基金的國家，如南韓、挪威、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭等，多以專法規範，完善監理架構，也確保營運公開透明。

主計總處表示，若成立主權基金適度布局國外多元投資標的，長期可提升投資運用效益，但景氣下滑時，同時面臨虧損擴大風險，因此政府是否設立主權基金應審慎通盤規劃，取得社會共識，並訂定專法規範。