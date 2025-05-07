聯合報黑白集／楊金龍錯學彭淮南柳樹論

新台幣匯率快速升值，中央銀行總裁楊金龍開臨時舉行記者會，特別強調央行不會操縱匯率，且近年來台灣亦未被列為匯率操縱國。記者許正宏／攝影 新台幣匯率暴衝二字頭，央行總裁楊金龍才整裝出場。記者會前匯率硬拉回卅，盡顯霸氣排場。匯損失血的民眾很疑惑：「這麼厲害，怎不早點出手？」「半個月前就傳出升到十三塊三，央行在放假嗎？」

央行新聞稿精準閃避責任，強調經濟基本面優良，都怪內外預期心理，以及市場臆測炒升台幣。賴清德更錄製短片大吹法螺，宣稱「外資看好台灣」進場買股，導致台幣升值，倒打在野黨一耙。央行襄贊中樞喪事喜辦，不得不讚嘆總裁政治智慧。

市場最大疑問是：為何央行未比照以往干預暴漲？楊金龍拿禿鷹顧左右言他，還辯稱美國財政部沒要求新台幣升值。但川普早已警告中日，不得繼續讓本國貨幣貶值，否則將以關稅反制。央行對清德宗「唯美是從」之國策深有體察，消極應對熱錢，才是市場拋匯主因。

楊金龍以中立包裝政治正確，在新青安事件已可見一斑。明知政策有問題，卻因大選緘默，直到次貸危機跡象浮現，才趕忙打房限貸，還不忘推崇新青安「立意良善」。央行頭號任務是促進金融穩定，楊金龍卻更懂迎合上意。