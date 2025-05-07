聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報社論／賴清德紀念歐戰勝利，展現鴕鳥式英勇

聯合報／ 聯合報社論

路透2日引述消息人士報導，賴清德總統將首次在台灣紀念二戰歐洲戰場終戰。圖為賴總統2日與新北產業園區業者座談。圖／聯合報系資料照片
路透2日引述消息人士報導，賴清德總統將首次在台灣紀念二戰歐洲戰場終戰。圖為賴總統2日與新北產業園區業者座談。圖／聯合報系資料照片
路透社報導，賴總統將在明天的二戰「歐戰勝利日」舉辦紀念活動，在台北賓館接待各國使節和外賓，並發表演說宣示「侵略者必敗」。這是台灣首次紀念歐戰勝利，可謂別出心裁；但活動內容和時間的選擇，卻令人納悶。原因是，二戰歐洲戰場結束時，亞洲戰場還在廝殺，台灣人仍以「日本兵」的身分在南洋打仗。賴清德紀念二戰終戰，選錯了戰場，也跳錯了時空。

一九四五年五月八日，是二次世界大戰的歐洲戰場勝利日，德國在柏林宣布無條件投降，迄今正好八十年。由於該投降書訂在歐洲中部時間五月九日零時正式生效，因此西歐國家將歐戰勝利日訂在五月八日，而俄羅斯等東歐國家則將勝利日訂為五月九日。俄國總統普丁今年便以紀念歐戰勝利為由，提議俄烏停火三天；中共領導人習近平也藉此訪俄四天，並出席普丁在紅場的閱兵。

或許因為習近平將出席莫斯科的歐戰紀念活動，賴清德刻意選在同日發表演說，以示抗衡。然而，從台灣的「主體性」看，再對照二戰的時空背景，這種為抗衡而抗衡的做法，反而凸顯出賴清德對歷史的幼稚與好戰。

儘管歐洲戰場在五月八日即已結束戰爭，但二戰的亞洲戰場，卻在日軍的肆虐下，一直打到八月十五日，才由日皇宣布無條件投降。兩者之間，前後足足相差了三個多月。亦即，賴清德急著表態紀念「歐戰終結」，他卻忘了，那個時點亞洲戰場仍陷於日軍的瘋狂殺戮。而當時的台灣，正是被日本殖民者當成「南進基地」，許多台灣人是被迫穿著日本軍服在南洋作戰。這些史實，賴清德全都不曉得，或者都忘記了？

賴總統若是為了爭取歐洲國家友誼，而舉辦歐戰勝利紀念活動，倒也無可厚非。問題是，中華民國對自己九月三日的「抗日戰爭勝利紀念日」，已然不再紀念；至於十月廿五日的「台灣光復節」，也在陳水扁時代被廢除國定假日，目的在抹去下一代的歷史記憶。如今，有多少年輕人知道，台灣擺脫日本殖民統治，是台灣總督安藤利吉代表日方在台北公會堂（今台北中山堂）向受降主官陳儀簽署投降文件，才正式結束台灣被日本殖民五十年的命運？

像這樣，與本土息息相關的歷史故意略而不提，卻撈過界硬去沾歐戰勝利的醬油；如此突兀的作法，賴清德恐怕只會招致異樣眼光，而無法贏得友誼和尊重。尤其，民進黨認為，中共長期利用二戰勝利的敘事，為自身統治合法性辯護，最後將勝利的功勞全部攬去。其中癥結之一，正是民進黨長期抗拒「中華民國」國號，不斷以「台灣」之名與之切割；久而久之，才造成中華民國在二戰勝利角色的模糊化及邊緣化。始作俑者，正是民進黨的台獨意識形態作祟，導致「中華民國在台灣」地位不斷被限縮，以致中共能壟斷中國現代史的話語權。

賴清德舉辦歐戰勝利紀念活動，雖旨在凸顯「侵略者必敗」的主軸；但從台灣及亞洲的觀點看，他遺忘中華民國是「二戰亞洲勝利者」，更令人錯亂。對歐洲國家而言，如此淺薄的訴求，也未必能引起多少共鳴。主要原因是，賴清德面對自己國家一脈相承的歷史，從中華民國在大陸領導八年抗日戰爭的艱辛慘烈，到台灣擺脫日本五十年殖民的痛苦血淚，他都不願誠懇面對，卻只想用簡單的政治口號輕輕翻頁。也因此，他既遺失了中華民國領導抗日勝利的一頁，也丟棄了台灣擺脫殖民的榮光。他撈過界去紀念歐戰，所展現的，只是鴕鳥頭埋沙堆的英勇！

社論

延伸閱讀

南韓央行認了遭美施壓升值 王鴻薇：打臉賴清德、楊金龍

韓國承認美國施壓升值！網氣炸：政府說謊成性、何時大罷免賴清德？

賴清德撇關稅談判不觸及匯率 賴士葆：不可能

新台幣狂升也能甩鍋？黃國昌酸賴總統好有擔當

相關新聞

聯合報社論／賴清德紀念歐戰勝利，展現鴕鳥式英勇

路透社報導，賴總統將在明天的二戰「歐戰勝利日」舉辦紀念活動，在台北賓館接待各國使節和外賓，並發表演說宣示「侵略者必敗」。...

聯合報黑白集／楊金龍錯學彭淮南柳樹論

新台幣匯率暴衝二字頭，央行總裁楊金龍才整裝出場。記者會前匯率硬拉回卅，盡顯霸氣排場。匯損失血的民眾很疑惑：「這麼厲害，怎...

聯合報社論／國際民意大逆轉，舔跪川普已經不流行

三個多月前，美國總統川普重返白宮，加上其左右手科技大亨馬斯克與副總統范斯表態力挺歐洲極右翼政黨，各國政壇爭相友川、傍川，...

聯合報黑白集／將軍有無棄籍證明？

今年五月的將官授階典禮，國防部發言人孫立方晉升中將。除成為少見的中將發言人，也是罕見的現役「中國大陸出生」國軍將領。但依...

經濟日報社論／因應關稅 特別預算應花在刀口上

針對川普的對等關稅，行政院長卓榮泰4月6日表示將推出880億元的產業支持特別預算。15日又表示，納入產業界意見後，預算「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。