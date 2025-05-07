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經濟日報社論／川普關稅戰已經失控

經濟日報／ 經濟日報社論

美國總統川普當地時間5月4日又宣布下把刀對準全球影視產業，將對所有在美國境外製作的電影徵收100%的關稅。（歐新社）
美國總統川普當地時間5月4日又宣布下把刀對準全球影視產業，將對所有在美國境外製作的電影徵收100%的關稅。（歐新社）
美國總統川普對全球發動關稅戰，對全球貿易帶來巨大衝擊和混亂，但川普卻愈玩興致愈高，宣布將對「境外製作」的電影課徵100%關稅，無論是理論邏輯的錯誤或是實務上根本無法執行，都讓人感到關稅戰已經完全失控，未來不僅難以善終，美國自己也將承受巨大傷害。

川普宣稱好萊塢因電影製作人員和影業公司外移而遭摧毀，構成美國國安威脅，要商務部立刻展開對境外製作的進口電影課徵100%關稅的相關程序。這裡的關鍵字有兩個，一個是境外製作，另一個是進口。但是在邏輯上和川普的課稅目的毫無關係，造成課稅邏輯混亂，可能很快就會被外界抨擊而收回。

電影雖屬服務業，但還是有認定其身分的「原產地規則」，一般都以出資者、出品人、主要演員、導演、編劇等的國籍或地區來認定，和拍攝製作地點基本無關。而既然要課徵關稅，就必須是進口的「外國」電影，但境外拍攝製作的電影，很多仍是美國電影；例如台灣也有相關鼓勵辦法—文化部的「國外影視製作業在我國製作影視內容補助要點」；台北市文化局的「補助國際電影攝製作業要點」，即使電影是在台灣拍攝或製作，但還是美國電影。

因此，川普對進口電影課徵關稅，和其「杜絕在境外拍攝製作」的目的，根本搭不上線。

其次，川普對美國電影在境外拍攝製作的原因缺乏了解。在境外拍攝，很重要的原因，是拓展海外市場或取景上的實際需要。將海外景象入鏡，特別是讓一些中國、日本或歐洲的國際大都市帶入電影情節，會提高國際觀眾的友好度，對增加那些入鏡國家的觀眾人數大有助益。

而某些電影情節，有必要到海外拍攝，例如美國奧斯卡金像獎電影「遠離非洲」，就只能在非洲拍攝；而紐西蘭地景特殊，成為諸如阿凡達等許多美國電影的取景之地，正因為能夠在海外取景製作，這些美國片才更能走紅國際。還有，就是在海外拍攝或製作，極可能人工和各種作業成本都下降，如李安在台灣拍攝「少年Pi的奇幻漂流」，應該就有這個因素的考量。要對外國拍攝製作的美國電影課稅（事實上因不是進口電影而辦不到），完全不合邏輯。

其三，電影屬於服務業，是美國的強勢產業。美國服務業在去年創下2,940億美元的貿易盈餘；美國電影業也在前年創下153億美元的貿易盈餘，和主要的海外市場都維持順差，但川普居然宣稱「美國的影視產業正快速地消亡」，是國安問題，令人匪夷所思。

其四，川普對進口電影課徵關稅的做法，極可能遭到眾多國家報復，反而為美國影視出口招來浩劫。

因為，影視產品含有顯著的文化內涵，許多國家對外國的「文化侵略」都相當敏感，經常限制文化強勢的外國影視作品的境內銷售；美國對外國電影出口課徵關稅，正好提供一個良好的理由，可以對美國影視產品課徵「對等關稅」報復，順勢擋下美國文化「入侵」。

其實，在世貿組織（WTO）的「烏拉圭回合談判」之下，服務業的國際化大幅前進，造成強勢文化的美國得以讓影視作品大量出口到全球各地，美國其實是服務貿易自由化的最大受益者；只不過有少數影視製作遷移到海外作業，就誤解美國該項產業正在消亡，是國安問題，要以關稅來防堵，顯示川普團隊完全沒有稱職的經貿人才，卻要帶領美國而擾亂全球，令人恐懼擔憂。

根據經濟學原理，要解決某個市場的問題，必須在該市場針對問題直接下藥；任何透過其他市場「間接」下藥的處方，通常只會帶來額外扭曲，幾乎都得不償失，川普對進口電影課關稅，又提供了一個說明的案例。

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