聯合報社論／國際民意大逆轉，舔跪川普已經不流行

新加坡大選結果4日凌晨出爐，人民行動黨蟬連執政，黨秘書長黃循財（右二）上台致詞時，獲得台下高聲歡呼。 (美聯社) 三個多月前，美國總統川普重返白宮，加上其左右手科技大亨馬斯克與副總統范斯表態力挺歐洲極右翼政黨，各國政壇爭相友川、傍川，一時間右翼聲勢大振。未料短短三個月後，在川普關稅烏雲威脅下，國際民意出現大逆轉，加拿大、澳洲大選皆打著「抗川牌」逆轉勝選；接著，「警川派」的新加坡人民行動黨也獲大勝。國際民意的風向丕變，為川普政府敲響一記警鐘。

二月的德國大選，保守派的聯盟黨勝出，極右的德國另類選擇黨（AｆＤ）得票更創下新高。這除反映了德國政治的「向右轉」，川普更稱這是德國和美國的偉大日子。許多學者認為，AｆＤ的崛起將影響歐洲政局，使整個歐洲政治光譜向右偏移。更有不少人對歐洲極右翼抱持幻想，認為這有助拉攏川普決策圈人士，以提升對美影響力。

然而，當川普四月二日悍然對全球發動關稅戰，甚至不惜將第一刀砍向鐵桿盟友加拿大，就連長期友好的歐洲盟國也未能倖免，一夕之間，讓全球看穿了「川皇」的霸權心態。說什麼「民主價值同盟」，一遇到現實利益，就跟雲煙一樣縹緲消散。

被川普貶為美國「第五十一州」的加拿大，率先揭竿，發起了「反川普」浪潮。備受羞辱的總理杜魯多黯然下台，政治歷練不足的前央行行長卡尼，臨危受命接下自由黨黨魁與總理。卡尼民調原本一路落後對手，卻拜川普對加國毫不掩飾的併吞野心之賜，成功激發出加拿大人的愛國心，讓自由黨聲勢竄起，與保守黨黃金交叉。卡尼毅然決定提前改選，最後贏得勝利。

加拿大的民心轉變，如果說是因「惡霸鄰居刀架脖子」不得不起而反抗。那麼，與美國遠隔著太平洋的澳洲和新加坡，所展現的民意力量，就更值得台灣人民參考。澳洲三日舉行聯邦選舉，總理艾班尼斯領導的中間偏左執政黨工黨，擊敗在野黨自由黨／國家黨聯盟。艾班尼斯的政綱與美國民主黨近似，上台後還與中國大陸改善關係；反之，自由黨／國家黨聯盟執政時與中國的關係則不斷惡化。在野黨二月間民調還領先工黨，但工黨採取的反擊策略，是將在野黨領袖達頓描寫成「澳洲的川普」，成功將澳洲人民對川普的不滿轉移到達頓身上，最後寫下「抗川者勝」的結局。

至於新加坡，其總理兼財長黃循財早在第一時間便向星國人民示警：川普的關稅政策將使全球貿易更反覆無常、更霸道、更保護主義且更危險。黃循財和卡尼一樣，毅然決定趁此時機提前改選，果然獲得大勝。這是黃循財接任總理以來，帶領人民行動黨在非李光耀家族旗幟下的首度勝選。

看看加、澳、星三國的情勢，再回看台灣，當賴政府還以台灣名列對美談判「優先四國」沾沾自喜，更倡議企業「脫中赴北」，顯然對國際民意與政治趨向的變化毫無所覺。舉例而言，行政院宣布我方談判團隊已於美東時間五月一日結束在華府舉行的首輪實體磋商，但除了形容會談氣氛坦誠融洽、同意持續磋商等空洞表述，毫無實質內容，亦未見捍衛台灣利益的氣魄。反觀日本，日相石破茂不僅立即表示日本絕不接受川普政府對日本汽車等加徵關稅，更直言雖然早點談妥很好，但絕不能為了搶快而損及國家利益。

從一端的跪川、舔川，居中的警川、疑川，再到另一端的抗川、摃川，明眼人都看得出賴政府選擇站在光譜哪一端。至於是為了台灣利益還是其執政利益，看看加澳星人民的抉擇，台灣人民真的甘心繼續被政府矇蔽？