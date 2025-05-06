經濟日報社論／因應關稅 特別預算應花在刀口上

行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

針對川普的對等關稅，行政院長卓榮泰4月6日表示將推出880億元的產業支持特別預算。15日又表示，納入產業界意見後，預算「有可能提高」。接著行政院院會24日通過名為「強化安全韌性特別條例」，預算竟然高達4,100億，兩周內特別預算就暴增四倍，範圍超過產業支持，過程不夠光明磊落，讓各界感到突兀而難以接受。

卓院長表示，美國關稅政策不僅影響台灣的貿易，也影響到全球秩序和國際情勢，政府必須做好全面準備。因此，除了原本的產業支持，增加產業升級50億之外，再增加了國土安全韌性1,500億，社會支持1,670億（撥補勞健保300億、台電1,000億，照顧弱勢170億，高教育才200億）。

上述說法，將經濟問題無限上綱到國安，甚至把補助台電都列入，實在是有夠牽強。眾所周知，川普關稅對台灣的衝擊在於出口，我國對美出口約占出口總額的25%，而出口又占GDP約65%，對等關稅將使GDP下降約15%。以主計總處2月底預測的今年成長率3.14%計算，川普關稅將使我經濟成長率降至2.6%。中經院的情境推估，甚至認為經濟成長低於1.7%，即知因應關稅衝擊應當嚴肅以對。

加上賴總統太早亮出「零關稅」的底牌，將使內需產業（尤其農產品）遭到池魚之殃，擴大對美投資（包括未來四年台積電加碼1,000億美元）也將顯著影響出口、排擠投資和就業，進一步衝擊經濟成長。因此，特別條例或特別預算，實應集中挹注於拚經濟、救產業並協助就業及照顧弱勢。

然而特別條例卻以產業支持（占比不到23%）為名，夾帶撥補台電1,000億及1,500億元的採購武器（高達77%），資源嚴重配置錯誤，反而突顯賴政府並不太重視民生經濟，更讓人擔憂賴政府上台不到一年，將把多年累積的歲計賸餘消耗殆盡，難怪被質疑為大灌水、大偷渡。

再論撥補台電，本就不符「國防緊急設施或戰爭、經濟重大變故或重大災變等」特別預算的條件，且過去五年已撥補3,000億，增資2,500億，電費也調漲了六次，證明台電虧損主要來自於能源政策錯誤，而非國際能源價格偏高所致。

核三廠第二機組5月17日除役後，核電歸零，台灣未來用的是又貴又髒的電。以2019年（核一除役後）核二、三廠發電量323億度計算，核電成本比台電平均發購電成本便宜了2.2元/度，代表核二、三廠若是延役，台電每年約可節省700億元。躉購離岸風電高過於國際行情3.3元/度，每年多花460億；太陽光電比鄰國高出3元/度，透過議價台電一年可省342億元。因此，能源政策如果導正，台電每年約可降低成本1,500億元。何需每年撥補千億，又填不滿無底洞？

再論擴大採購武器，川普政府本來就認為是我方應付的保護費，也不將其列入貿易逆差的減項，因此擴大採購武器並非關稅談判籌碼。賴政府已決定115年國防預算要達到美方指示的GDP占比3%，將增加1,400億以上，實無搶搭特別條例便車的必要。更何況，就經濟效果而言，鉅額的採購武器都花在國外，對國內經濟毫無幫助，還可能對緊急救援產業產生排擠效應。因此，我們建議立法院提出名副其實的「因應關稅，拚民生，救經濟」特別條例，將資源集中在支持產業與就業、擴大內需、刺激消費，將錢花在民生經濟的刀口上。

基於過去八年國稅超徵1.8兆元，稅收成長是經濟成長率的數倍，政府超拿經濟成長的果實，租稅負擔率也創下26年的新高，政府應當還稅於民，可以提振消費、刺激內需；產業支持方案可再加碼，以協助產業度過關稅衝擊，並維持就業。最後，呼應財政部「超徵稅收用於還債」的主張，再編列750億元用於還債，以為後代子孫儲蓄，因應少子化和高齡化社會的財政衝擊。