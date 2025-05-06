快訊

美眾院通過「台北法案」修正案 強化反制2758號決議

世界數位媒體大賽 聯合報系AI營收策略奪全球金獎

梅雨季首波鋒面下午到 吳德榮：未來1周2天暴雨2天熱 防劇烈天氣

經濟日報社論／因應關稅 特別預算應花在刀口上

經濟日報／ 社論

行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

針對川普的對等關稅，行政院長卓榮泰4月6日表示將推出880億元的產業支持特別預算。15日又表示，納入產業界意見後，預算「有可能提高」。接著行政院院會24日通過名為「強化安全韌性特別條例」，預算竟然高達4,100億，兩周內特別預算就暴增四倍，範圍超過產業支持，過程不夠光明磊落，讓各界感到突兀而難以接受。

卓院長表示，美國關稅政策不僅影響台灣的貿易，也影響到全球秩序和國際情勢，政府必須做好全面準備。因此，除了原本的產業支持，增加產業升級50億之外，再增加了國土安全韌性1,500億，社會支持1,670億（撥補勞健保300億、台電1,000億，照顧弱勢170億，高教育才200億）。

上述說法，將經濟問題無限上綱到國安，甚至把補助台電都列入，實在是有夠牽強。眾所周知，川普關稅對台灣的衝擊在於出口，我國對美出口約占出口總額的25%，而出口又占GDP約65%，對等關稅將使GDP下降約15%。以主計總處2月底預測的今年成長率3.14%計算，川普關稅將使我經濟成長率降至2.6%。中經院的情境推估，甚至認為經濟成長低於1.7%，即知因應關稅衝擊應當嚴肅以對。

加上賴總統太早亮出「零關稅」的底牌，將使內需產業（尤其農產品）遭到池魚之殃，擴大對美投資（包括未來四年台積電加碼1,000億美元）也將顯著影響出口、排擠投資和就業，進一步衝擊經濟成長。因此，特別條例或特別預算，實應集中挹注於拚經濟、救產業並協助就業及照顧弱勢。

然而特別條例卻以產業支持（占比不到23%）為名，夾帶撥補台電1,000億及1,500億元的採購武器（高達77%），資源嚴重配置錯誤，反而突顯賴政府並不太重視民生經濟，更讓人擔憂賴政府上台不到一年，將把多年累積的歲計賸餘消耗殆盡，難怪被質疑為大灌水、大偷渡。

再論撥補台電，本就不符「國防緊急設施或戰爭、經濟重大變故或重大災變等」特別預算的條件，且過去五年已撥補3,000億，增資2,500億，電費也調漲了六次，證明台電虧損主要來自於能源政策錯誤，而非國際能源價格偏高所致。

核三廠第二機組5月17日除役後，核電歸零，台灣未來用的是又貴又髒的電。以2019年（核一除役後）核二、三廠發電量323億度計算，核電成本比台電平均發購電成本便宜了2.2元/度，代表核二、三廠若是延役，台電每年約可節省700億元。躉購離岸風電高過於國際行情3.3元/度，每年多花460億；太陽光電比鄰國高出3元/度，透過議價台電一年可省342億元。因此，能源政策如果導正，台電每年約可降低成本1,500億元。何需每年撥補千億，又填不滿無底洞？

再論擴大採購武器，川普政府本來就認為是我方應付的保護費，也不將其列入貿易逆差的減項，因此擴大採購武器並非關稅談判籌碼。賴政府已決定115年國防預算要達到美方指示的GDP占比3%，將增加1,400億以上，實無搶搭特別條例便車的必要。更何況，就經濟效果而言，鉅額的採購武器都花在國外，對國內經濟毫無幫助，還可能對緊急救援產業產生排擠效應。因此，我們建議立法院提出名副其實的「因應關稅，拚民生，救經濟」特別條例，將資源集中在支持產業與就業、擴大內需、刺激消費，將錢花在民生經濟的刀口上。

基於過去八年國稅超徵1.8兆元，稅收成長是經濟成長率的數倍，政府超拿經濟成長的果實，租稅負擔率也創下26年的新高，政府應當還稅於民，可以提振消費、刺激內需；產業支持方案可再加碼，以協助產業度過關稅衝擊，並維持就業。最後，呼應財政部「超徵稅收用於還債」的主張，再編列750億元用於還債，以為後代子孫儲蓄，因應少子化和高齡化社會的財政衝擊。

社論

延伸閱讀

比特幣如何打敗標普500？ 驅動虛幣的原因是它

美股早盤／川普對海外電影課關稅再引憂 道瓊跌150點、Skechers暴漲25%

德國之聲客座評論／川普治下「美式文革」和中國文革的異同

白宮發AI圖慶星際大戰日 川普化身絕地武士手持「反派」紅色光劍

相關新聞

聯合報社論／國際民意大逆轉，舔跪川普已經不流行

三個多月前，美國總統川普重返白宮，加上其左右手科技大亨馬斯克與副總統范斯表態力挺歐洲極右翼政黨，各國政壇爭相友川、傍川，...

聯合報黑白集／將軍有無棄籍證明？

今年五月的將官授階典禮，國防部發言人孫立方晉升中將。除成為少見的中將發言人，也是罕見的現役「中國大陸出生」國軍將領。但依...

經濟日報社論／因應關稅 特別預算應花在刀口上

針對川普的對等關稅，行政院長卓榮泰4月6日表示將推出880億元的產業支持特別預算。15日又表示，納入產業界意見後，預算「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。